ATP Monte-Carlo: Rublev mit Durchhänger gegen Khachanov weiter

Ex-Champion Andrey Rublev ist beim ATP-Masters-Event in Monte-Carlo mit einem Dreisatz-Erfolg gegen den Portugiesen Nuno Borges ins Turnier gestartet. In zwei Sätzen konnte dagegen der Franzose Arthur Rinerknech den Russen Kharen Khachanov bezwingen und damit im Fürstentum erstmals in die zweite Runde einziehen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.04.2026, 17:42 Uhr

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© Getty Images Trotz eines Durchhängers im zweiten Satz konnte Ex-Champion Andrey Rublev in Monte-Carlo gegen Karen Khachanov den Einzug in die zweite Runde fixieren.

Nach einem enttäuschenden Sunshine-Double wollte Andrey Rublev als Champion von 2023 an der ehemaligen Erfolgsstätte einen gelungenen Auftakt in die Sandplatzsaison hinlegen. Dabei sah er sich in der ersten Runde dem Portugiesen Nuno Borges gegenüber, gegen den er bislang mit einer 3:0-Bilanz eine weiße Weste vorzuweisen hatte.

Dabei startete der 28-jährige Rublev konzentriert und packte bei seiner ersten Break-Möglichkeit konsequent zu. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Russe bei eigenem Service souverän, ehe er beim Stand von 5:4 zwei laufende Breakchancen abwehren musste, letztlich aber doch den ersten Satz nach Hause bringen konnte.

Im zweiten Satz war es Rublev, der sein Aufschlagspiel früh abgeben musste, anschließend erst einmal komplett den Faden verlor und gegen den solide agierenden Borges den schnellen Satzgleichstand hinnehmen musste. Mit Beginn des Entscheidungs-Akts fand der Weltranglisten-15. jedoch zu seinem druckvollen Spiel, ließ seinen 29-jährigen Gegner nicht mehr zum Zug kommen und besiegelte mit einem verlustpunktfreien Aufschlagspiel zum Abschluss den 6:4, 1:6, 6:1-Erfolg nach 95 Minuten.

In der Runde der letzten 32 bekommt es der an Position 13 geführte Rublev enteder mit dem Franzosen Adrian Mannarino oder Zizou Bergs aus Belgien zu tun.

Rinderknech kommt gegen Khachanov ins Rollen

Mit der Unterstützung des Publikums wollte sich der Franzose Arthur Rinderknech gegen den Russen Kharen Khachanov tragen lassen. Doch im ersten Durchgang hielt der Russe lange dagegen, ehe sich der 30-jährige Rinderknech beim Stand von 6:5 zwei laufende Break-Möglichkeiten erarbeiten und die zweite für sich nutzen konnte.

Im weiteren Verlauf diktierte der Weltranglisten-27. mit seinem offensiv ausgerichteten Spiel immer deutlicher und ließ den 29-jährigen Khachanov immer weitere Wege gehen. Zum Abschluss konnte er seinem Gegner zum zweiten Mal im Durchgang das Service abnehmen und dabei mit seinem zweiten Matchball den 7:5, 6:2-Erfolg nach 92 Minuten fixieren, mit dem er erstmals in Monte-Carlo in die zweite Runde vordringen konnte.

In der zweiten Runde wird Rinderknech entweder dem brasilianischen Youngster Joao Fonseca oder Gabriel Diallo aus Kanada gegenüberstehen.

Hier das Einzel-Tableau aus Monte-Carlo