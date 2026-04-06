Frühes Altmaier-Aus beim Masters in Monte-Carlo

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Masters in Monte Carlo die zweite Runde verpasst.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.04.2026, 19:01 Uhr

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© Getty Images Trotz großem Kampfgeist musste sich Daniel Altmaier zum Auftakt in Monte-Carlo dem Tschechen Tomas Machac in drei Sätzen geschlagen geben.

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Der 27 Jahre alte Kempener unterlag in der ersten Runde dem Tschechen Tomas Machac 4:6, 6:1, 3:6 und schied beim mit rund sechs Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier an der Côte d'Azur frühzeitig aus.

"Das ist ärgerlich. Es war im ersten Satz nicht der beste Start. Dann habe ich mich reingekämpft, am Ende war es ein offener Schlagabtausch. Es ist passiert, das tut weh, das ist bitter", sagte Altmaier bei Sky, nachdem er sich nach 2:18 Stunden geschlagen geben musste.

Der Davis-Cup-Spieler hatte bis zu seinem jüngsten Auftritt in Bukarest (Viertelfinaleinzug) in der gesamten Saison kein einziges Match auf ATP-Tour-Level gewonnen. Beim Challenger-Turnier in Neapel hatte der Weltranglisten-49. zuvor mit dem Einzug ins Finale Selbstvertrauen gesammelt.

Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen in Monte Carlo nun auf Alexander Zverev. Der Tokio-Olympiasieger hat in seiner Wahlheimat ein Freilos für die erste Runde und bestreitet seinen Auftakt erst in der zweiten Runde gegen den Chilenen Cristian Garin.

Hier das Einzel-Tableau aus Monte-Carlo