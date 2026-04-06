ATP-Masters Monte-Carlo: Dreifach-Champ Tsitsipas scheitert an Cerundolo

Auch bei seinem Lieblings-Turnier, dem ATP-Masters-Turnier in Monte-Carlo, verpasste Stefanos Tsitsipas den großen Befreiungsschlag in der aktuellen Saison. In der Auftaktrunde musste sich der dreifache Titelträger in zwei Sätzen dem Argentinier Francisco Cerundolo geschlagen geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 06.04.2026, 17:35 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Bei seinem Lieblingsturnier in Monte-Carlo patzte Stefanos Tsitsipas zum Start seiner diesjährigen Sandplatz-Saison.

In der aktuellen Spielzeit muss Stefanos Tsitsipas weiterhin auf den großen Wurf warten. Nachdem der Grieche bislang lediglich ein Viertelfinale als bestes Resultat in den Büchern stehen hat, wollte er den Bock bei seinem Lieblingsturnier in Monte-Carlo auf Sand umstoßen, schließlich schnappte er sich im Fürstentum bislang dreimal die Siegestrophäe.

Doch sein Auftaktgegner Francisco Cerundolo entpuppte sich von Beginn an als der erwartet harte Brocken. Nachdem das Momentum im ersten Durchgang in Form mehrerer Breaks öfters wechselte, hatte der Argentinier den längeren Atem und konnte den hartumkämpften ersten Akt mit seinem ersten Satzball eintüten.

Im zweiten Satz sollte die Achterbahnfahrt noch extremer werden. Dort erspielte sich Cerundolo eine schnelle 4:0-Führung, musste aber gegen einen nun aufopferungsvoll kämpfenden Tsitsipas postwendend den Ausgleich hinnehmen. In der Endphase zeigte sich aber der 27-jährige Argentinier wieder nervenstärker und fixierte mit zwei Spielgewinnen in Folge den 7:5, 6:4-Erfolg nach 1:46 Stunden. In der zweiten Runde trifft der Weltranglisten-19. auf den Sieger der Begegnung zwischen dem Kempener Daniel Altmaier und Tomas Machac aus Tschechien.

Lehecka beisst sich durch, Garin erster Zverev-Gegner

Hart zu kämpfen hatte der Miami-Finalist Jiri Lehecka in seiner Auftakt-Partie gegen den US-amerikanischen Qualifikanten Emilio Nava. Nach zwei ausgeglichenen Sätzen, in denen beide Spieler je einen im Tiebreak für sich entscheiden konnten, übernahm der an Position 11 geführte Lehecka immer mehr das Zepter und triumphierte nach mehr als drei Stunden mit 7:6 (1), 6:7 (8), 6:2. In der zweiten Runde trifft der 24-Jährige auf Alejandro Tabilo. Auch der chilenische Landsmann von Tabilo, Cristian Garin, konnte seine Auftakthürde meistern. Gegen den Lucky Loser Matteo Arnaldi behielt der ehemalige BMW-Open-Sieger mit 6:2, 6:4 die Oberhand und ist somit der erste Gegner des Hamburgers Alexander Zverev, der mit einem Freilos ins Turnier startet.

Hier das Einzel-Tableau aus Monte-Carlo