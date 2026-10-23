ATP Almaty: Halbfinale fix! Stefanos Tsitsipas feiert dritten Sieg in Almaty

Stefanos Tsitsipas steht im Halbfinale des ATP-250er-Turniers in Almaty. Der Grieche siegte im Viertelfinale souverän in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:4 gegen den Australier James Duckworth.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 16:25 Uhr

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© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht im Halbfinale von Almaty.

Stefanos Tsitsipas kommt in Kasachstan immer besser in Fahrt. Der Grieche siegte im Viertelfinale gegen James Duckworth in zwei Sätzen und darfsich damit über eine weitere Halbfinalteilnahme beim 250er-Event freuen. Nach seinem Einzug ins Achtelfinale beim ATP-Masters in Shanghai ist dieses Turnier nun schon das zweite Event in Folge, bei dem Tsitsipas drei Siege einfahren kann.

Gegen James Duckworth, der aktuell Platz 79 in der ATP-Weltrangliste belegt, unterstrich Stefanos Tsitsipas direkt zu Beginn seine aktuell gute Form. Schnell führte der 28-Jährige mit 3:0 und nutzte diese Führung im Rücken, um problemlos zum Satzgewinn auszuservieren. Zwei weitere Breakchancen beim Stand von 5:2 blieben ungenutzt.

Tsitsipas serviert sich souverän durch das Match

Im zweiten Satz dauerte es dann ein paar Spieler länger, bis der 39. im ATP-Ranking zuschlagen konnte. Doch mit dem Break zum 4:3 sorgte Stefanos Tsitsipas dann bereits für die Vorentscheidung, denn erneut ergab sich für James Duckworth keine Aussicht auf eine Breakmöglichkeit. So stand nach etwas mehr als 70 Minuten der verdiente Halbfinaleinzug von Stefanos Tsitsipas fest.

In Almaty siegte Stefanos Tsitsipas zuvor gegen Mikhail Kukushkin und Aleksandar Kovacevic. Beim Masters in Shanghai ließ der ehemalige Top-Ten-Spieler mit Siegen gegen Luciano Darderi und Taylor Fritz aufhorchen. Im Achtelfinale war dann gegen Daniil Medvedev das Turnier beendet. Dieser könnte im Endspiel als möglicher Finalgegner in Frage kommen. Zuvor geht es in der Runde der letzten vier Spieler gegen Nikoloz Basilashvili, der am heutigen Freitag gegen Adrian Mannarino mit 6:3 und 6:1 gewann.

Mit der aktuellen Form geht Stefanos Tsitsipas als deutlicher Favorit in die Begegnung. Zumal Basilashvili aktuell mit Rang 128 außerhalb der Top 100 geführt wird. Mit einer ähnlichen Leistung, wie am heutigen Tag, dürfte der nächste Finaleinzug nach Gstaad sicher sein,

Hier das Einzel-Tableau aus Almaty