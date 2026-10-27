ATP Basel: Nach 15 Jahren - Darum schlägt Novak Djokovic in Basel auf

Novak Djokovic schlägt zum ersten Mal seit 2011 überraschend bei den Swiss Indoors in Basel auf und verfolgt dabei gleich zwei Ziele: Der Serbe will seine Chancen auf die ATP Finals in Turin wahren und hofft in der Halle auf eine körperlich weniger belastende Turnierwoche.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 26.10.2026, 18:47 Uhr

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© Getty Images Novak Djokocic erhofft sich so einiges von seinem Auftritt in Basel...

Lange wurde darüber spekuliert, ob Djokovic in dieser Saison noch einmal alles auf eine Teilnahme an den ATP Finals setzen würde. Nun macht der 24-fache Grand-Slam-Sieger ernst. Mit einer Wildcard startet er zum ersten Mal nach 15 Jahren wieder in Basel. Da Djokovic im Race to Turin aktuell auf Rang elf liegt und nur die acht besten Spieler der Jahreswertung sich für das Saisonfinale im November qualifizieren, könnten die Punkte aus Basel deshalb durchaus entscheidend werden.

Djokovic enthüllt seinen Basel-Plan

Neben der Qualifikation für Turin gibt es einen weiteren Grund für Djokovics Aufschlagen in Basel. Nach körperlichen Schwierigkeiten bei mehreren Freiluftturnieren erwartet er in der Halle bessere Bedingungen. Gegenüber dem serbischen Sportportal Sportal erklärte er, dass ihn dort weder Hitze noch direkte Sonneneinstrahlung oder andere äußere Faktoren zusätzlich belasten würden. Er wolle die Saison so gut wie möglich abschließen und sehe in Basel dazu eine reelle Chance.

Leichter Weg für Djokovic in Basel?

Kurz vor Turnierbeginn lichtete sich in Basel das Feld. Stefanos Tsitsipas, Alexander Bublik und Alejandro Davidovich Fokina sagten ihre Teilnahme ab. Für Djokovic könnte das sportlich von Vorteil sein. Bublik war als möglicher Viertelfinalgegner vorgesehen, Tsitsipas und Davidovich Fokina kamen als potenzielle Kontrahenten in späteren Runden infrage. Einfach wird der Weg für den 39-jährigen Serben dennoch nicht, denn Arthur Fils, Taylor Fritz und Rafael Jodar könnten im Finale warten, während Ben Shelton und Stan Wawrinka als mögliche Halbfinalgegner gelten. Wawrinka bestreitet in Basel sein letztes Turnier vor seinem Karriereende und trainierte bereits mit Djokovic.

Six Kings Slam und Australian Open

Auch seine nächsten Schritte hat Djokovic bereits umrissen. Nach Basel will er Ende des Jahres beim lukrativen Six Kings Slam in Saudi-Arabien antreten. Für 2027 steht bereits die Reise nach Australien fest. Ob er vor den Australian Open, seinem Lieblings-Grand-Slam-Turnier, noch ein Vorbereitungsturnier spielen wird, will er zu gegebener Zeit gemeinsam mit seinem Team entscheiden. Zunächst gilt seine volle Aufmerksamkeit aber dem Saisonendspurt.

Hier das Einzeltableau der Herren in Basel