ATP Basel: Novak Djokovic erstmals seit 2011 wieder am Start

Novak Djokovic wird nach einer Pause von 15 Jahren wieder beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel aufschlagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.10.2026, 18:48 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic wird in wenigen Tagen in Basel aufschlagen

Zwölf Siege, zwei Niederlagen und ein Titel - das ist die Bilanz von Novak Djokovic beim ATP-Tour-500-Turnier in Basel. Allerdings liegen die Großtaten von Nole schon ziemlich lange zurück: 2009 holte er den Turniersieg mit einem Finalerfolg gegen Roger Federer, der sich im Jahr darauf ebenfalls im Endspiel revanchierte. Den letzten Auftritt des 25-maligen Grand-Slam-Champions in Basel gab es 2011, wo sich Djokovic im Halbfinale Kei Nishikori geschlagen geben musste.

In ein paar Tagen kehrt Novak Djokovic nun in die St. Jakobshalle zurück. Das ist zwei Umständen geschuldet: Zum einen der Absage bzw. Verschiebung des Six Kings Slam in Riad. Und zum anderen dem Wunsch des 39-jährigen Großmeisters, sich doch noch für die ATP Finals in Turin 2026 zu qualifizieren. Im Race muss Djokovic dazu noch mindestens einen Platz gutmachen, nachdem er von Rafael Jodar und Alex de Minaur überholt wurde.

Djokovic im Race auf Platz elf

Vor Jahresfrist wäre Djokovic ein Startplatz in Turin ja sicher gewesen. Da aber verzichtete er auf eine Teilnahme, stattdessen rückte Lorenzo Musetti nach. In dieser Saison reicht nach dem vorzeitigen Saisonende von Jannik Sinner ja schon PLatz neun in der Jahreswertung. Den hat Jodar nach seinem Einzug ins Halbfinale von Shanghai inne. Novak Djokovic ist aktuell Elfter. In Shanghai verlor er wenige Tage nach seinem Titelgewinn in Peking schon im ersten Match gegen Hubert Hurkacz.

Die Veranstalter in Basel werden die Rückkehr von Novak Djokovic dennoch feiern. Schließlich steht das Traditionsturnier ja auch in Konkurrenz zum gleichzeitig stattfindenden 500er in Wien. Und dort werden mit Carlos Alcaraz und Alexander Zverev zwei absolute Topstars starten.