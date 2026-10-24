ATP Basel: Novak Djokovic startet gegen Ugo Humbert, Wawrinkas möglicher letzter Tanz steht

Beim ATP-500-Turnier in Basel trifft Novak Djokovic in der ersten Runde auf Ugo Humbert. Das ergab die Auslosung am Samstag. Auch Stan Wawrinka weiß nun, gegen wen der Schweizer sein vielleicht letztes Karrierematch bestreiten wird.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 13:53 Uhr

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© Getty Images Novak Djokovic will das Turnier in Basel nutzen, um noch die ATP Finals in Turin zu erreichen.

Mit einer Wildcard geht Novak Djokovic in Basel an den Start, um wertvolle Punkte für eine Teilnahme bei den diesjährigen ATP Finals in Turin zu sammeln. Seit heute weiß der Serbe auch gegen wen das erste Duell in der St. Jakobhalle ansteht. Ugo Humbert klingt nach einer lösbaren Aufgabe in der ersten Runde. Im zweiten Match könnte es dann zu einem Treffen mit Jan-Lennard Struff kommen, der in Runde eins einen Qualifikanten bespielen wird.

Angeführt wird das Feld in Basel von Ben Shelton. Der US-Amerikaner bekam mit Casper Ruud eine deftige Herausforderung zum Auftakt zugelost. Auch wenn der Norweger den Hardcourt nicht zu seinem absoluten Lieblinsgeblag zählt, wird Ruud den topgesetzten Spieler des Turniers mindestens angemessen fordern. Ein Aufeinanderteffen von Shelton mit Novak Djokovic wäre im Halbfinale möglich, da sich beide Spieler in der oberen Hälfte des Draws befinden.

Wawrinka bitte zum letzten Tanz

Ein besonderer Blick liegt natürlich auch auf Stan Wawrinka, der in Basel seine hochdekorierte Tenniskarriere nun endgültig beenden wird. Im Verlauf des Jahres nahm der dreifache Grand-Slam-Sieger bereits Abschied von den großen Turnieren auf der ganzen Welt. Beim Heimturnier sagt der Schweizer nun endgültig “Goodbye”. Wie viele Matches es in der kommenden Woche werden, bleibt abzuwarten. In der ersten Runde steht jedenfalls Jiri Lehecka dem 41-Jährigen gegenüber.

Für gute Stimmung beim Publikum dürfte auch der Auftritt des langzeitverletzten Dominic Stricker sorgen. Mit einer Wildcard geht die Tennishoffnung der Eidgenossen in Basel an den Start und misst sich zum Auftakt mit Alexander Bublik, der ja bekanntlich schon von ganz alleine eine Halle unterhalten kann. Erwähenswert ist sicherlich auch die Erstrundenpartie zwischen Taylor Fritz und dem seit einigen Wochen wieder besser aufgelegtem Stefanos Tsitsipas.

Deutsches Duell im Doppel

Unglücklich verlief aus deutscher Sicht die Auslosung im Doppel. Das topgesetzte Team um Kevin Krawietz und Tim Pütz trifft zum Auftakt auf Jakob Schnaiter und Mark Wallner, die zuletzt beim ATP-1000-Masters in Shanghai bis in das Halbfinale vordrangen. Mit Constantin Frantzen ist an der Seite des Niederländers Robin Haase ein weiterer deutscher Doppelspezialist im Hauptfeld vertreten. Frantzens ehemaliger Partner Hendrik Jebens muss sich mit Romain Arneodo durch die Doppelqualifikation kämpfen, um im Hauptfeld teilzunehmen.

Hier das komplette Einzel-Tableau in Basel

Hier das komplette Doppel-Tableau in Basel