ATP Brüssel live: Jan-Lennard Struff vs. Arthur Fils im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft heute im Halbfinale des ATP-250-Turniers in Brüssel auf Arthur Fils. Das Match gibt es ab 18:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 21:13 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Jan-Lennard Struff und Arthur Fils spielen um den Finaleinzug in Brüssel.

Nach seinem Zweisatzerfolg gegen Zizou Bergs am Freitagabend, darf sich Jan-Lennard Struff berechtigte Hoffnungen auf eine Endspielteilnahme in Brüssel machen. Doch dafür muss der Warsteiner Arthur Fils bezwingen. Der Weltranglistenzehnte dürfte der klare Favorit gegen die Nummer 58 der Welt sein.

Bisher trafen beide heutigen Kontrahenten erst einmal aufeinander. 2024 siegte Arthur Fils in der zweiten Runde beim ATP-1000-Masters in Paris gegen Jan-Lennard Struff mit 6:3 und 6:4. Die Bedingungen sind also am heutigen Tag mit einer Partie in der Halle nahezu gleich.

Struff vs. Fils - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Arthur Fils gibt es ab 18:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Brüssel