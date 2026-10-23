ATP Brüssel: Struff fixiert Halbfinale gegen Fils

Jan-Lennard Struff ist mit einem 6:3 und 7:6 (6) gegen Lokalmatador Zizou Bergs in das Halbfinale des ATP-Tour-250-Turnier in Brüssel eingezogen. Dort geht es morgen gegen die Nummer eins: Arthur Fils.

von red/SID

zuletzt bearbeitet: 23.10.2026, 22:52 Uhr

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© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft in Brüssel morgen auf Arthur Fils

Geht da was in Sachen zweiter Karriere-Titel für Jan-Lennard Struff in Brüssel? Bislang steht ja “nur” jener aus München im Jahr 2024 in der Bilanz des deutschen Davis-Cup-Spielers.In der belgischen Hauptstadt fehlen nach dem 6:3 und 7:6 (6) gegen Lokalmatador nun nur noch zwei Siege. Der erste aber könnte der deutlich schwierigere werden. Denn am morgigen Samstag muss Struff gegen Arthur Fils ran.

Zuletzt hatte Struff vor 27 Monaten beim Sandturnier in Gstaad die Runde der letzten vier erreicht und dort gegen den Franzosen Quentin Halys verloren. Am Samstag kann Struff in sein zweites ATP-Endspiel einziehen. Bei der Premiere im April 2024 hatte der Ostwestfale in München gegen Taylor Fritz den Turniersieg gefeiert.

Struff, der am Montag voraussichtlich wieder unter den Top 50 des ATP-Rankings geführt wird, servierte gegen den Weltranglisten-41. gewohnt stark und gab kein Aufschlagspiel ab. Im ersten Satz gelang ihm das vorentscheidende Break zum 5:3.

Fils auf dem Weg nach Turin

Einen Satzball musste Struff im zweiten Durchgang abwehren, der Tiebreak wurde dann zur wilden Fahrt: Struff verspielte eine 3:0-Führung, fing sich aber wieder, hatte bei 6:4 zwei Matchbälle und vergab beide. Der dritte saß dann aber nach 1:38 Stunden.

Arthur Fils wiederum ist auf dem besten Weg zu seiner ersten Teilnahme an den ATP Finals. Und ist in Brüssel an Position eins gesetzt, In seinem Viertelfinale gegen Alex Michelsen sah Fils nach gewonnenem ersten Satz und einem Break im zweiten Durchgang schon wie der sichere Sieger aus, musste aber doch noch in ein Tiebreak. Am Ende hieß es 6:4 und 7:6 (12) für den Favoriten.

In der unteren Tableau-Hälfte gab es eine kleine Überraschung. Denn Tallon Griekspoor setzte sich den an zwei gesetzten Jiri Lehecka mit 4:6, 6:4 und 6:3 durch. Griekspoor trifft im Halbfinale auf Francisco Cerundolo, der gegen Clement Chidekh keine Probleme hatte.

Hier das Einzel-Tableau in Brüssel