ATP: Davidovich Fokina - wenn ein Wimbledon-Sieg zur Last wird

Alejandro Davidovich Fokina erlebt derzeit die erfolgreichsten Wochen seiner Karriere. Dabei stand der frischgebackene Shanghai-Champion als Teenager kurz davor, dem Tennissport den Rücken zu kehren.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 19.10.2026, 21:43 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Beinahe hätte Alejandro Davidovich Fokina schon vor Jahren seine Karriere beendet

Die Triumphe in Chengdu und Shanghai, und mit Rang 13 eine neue persönliche Bestmarke in der Weltrangliste: Für Alejandro Davidovich Fokina läuft es derzeit ziemlich rund. Der 27-jährige Spanier, der vor dieser Saison noch keines seiner fünf ATP-Endspiele gewinnen konnte, hat mittlerweile sogar Außenseiterchancen auf eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin. Dass er überhaupt noch auf der Profitour unterwegs ist, war allerdings nicht immer selbstverständlich.

Ausgerechnet einer seiner ersten großen Erfolge hätte seine Karriere beinahe vorzeitig beendet. 2017 gewann Davidovich Fokina als 18-Jähriger den Juniorenbewerb von Wimbledon, ohne einen einzigen Satz abzugeben. Doch statt ihm zusätzliches Selbstvertrauen zu verleihen, sorgte der Triumph vor allem für Druck. „Nach meinem Wimbledon-Sieg konnte ich kaum noch einen Schläger halten“, erzählte der Spanier im Podcast Tennis Insider Club. Plötzlich hätten wesentlich mehr Menschen auf ihn geschaut. Als er anschließend bei kleineren Turnieren reihenweise Partien verlor, kamen die Selbstzweifel. „Es gab einen Moment, in dem ich mit Tennis aufhören wollte, weil ich mit diesem Druck nicht umgehen konnte.“

Drei Titel in 2026

Besonders schwierig sei es gewesen, den eigenen Erfolg richtig einzuordnen. „Wenn du 18 oder 19 bist, gut spielst und dann drei Monate lang keine Matches gewinnst, fragst du dich: Bin ich wirklich so gut, oder hatte ich einfach nur eine gute Woche?“ Hinzu kamen finanzielle Sorgen. Anders als etwa Rafael Nadal, der schon als Teenager Grand-Slam-Titel gewann, musste Davidovich Fokina zunächst um Sponsoren kämpfen, um Reisen, Trainer und Turniere überhaupt finanzieren zu können. „Nach Wimbledon war es hart“, erinnerte er sich.

Aufgegeben hat der Spanier bekanntlich nicht. Im März 2018 holte er in Portugal seinen ersten Titel auf der ITF-Tour und arbeitete sich anschließend Schritt für Schritt in der Weltrangliste nach oben. Auch eine schwierige Saison 2024, in der er längere Zeit ohne Trainer auskommen musste, konnte ihn nicht dauerhaft ausbremsen. Mittlerweile gehört Davidovich Fokina zur erweiterten Weltspitze und hat nach Jahren vergeblicher Anläufe nun gleich drei ATP-Titel innerhalb einer Saison gesammelt. Von den Zweifeln des 18-jährigen Wimbledon-Champions scheint nicht mehr viel übrig geblieben zu sein.