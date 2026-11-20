ATP Finals: Krawietz und Pütz gewinnen auch ihr drittes Gruppenmatch

Kevin Krawietz und Tim Pütz sind mit drei Siegen ins Halbfinale der ATP Finals in Turin 2026 eingezogen. Am Freitag gewann das deutshe Davis-Cup-Doppel gegen Simone Bolelli und Andrea Vavassori mit 6:7 (4), 7:6 (3) und 10:7.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.11.2026, 20:08 Uhr

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© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz am Freitag in Turin

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz geht nach einer makellosen Gruppenphase mit reichlich Selbstvertrauen ins Halbfinale der ATP Finals. Die Turniersieger von 2024 gewannen auch ihr drittes Gruppenspiel gegen die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori nach großem Kampf 6:7 (4), 7:6 (3), 10:7 und zeigten sich bereit für die heiße Phase des Turniers. Krawietz und Pütz hatten schon vor der Partie als Gruppensieger festgestanden.

Im Halbfinale am Samstag (18.00 Uhr/Sky) trifft das deutsche Duo auf Théo Arribagé und Albano Olivetti aus Frankreich. Für Krawietz und Pütz ist es das letzte gemeinsame Turnier auf der ATP-Tour, nach der Saison wird Pütz aus familiären Gründen kürzertreten.

Im Saisonendspurt wollen sie den bisher sieben gemeinsamen Titeln mindestens einen weiteren hinzufügen. Im Anschluss an die ATP Finals in Turin treten Krawietz und Pütz mit dem deutschen Davis-Cup-Team um Topstar Alexander Zverev in Bologna an.