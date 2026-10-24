ATP Lyon: Die Olympia-Zimmergefährten spielen um den Finalplatz

Taylor Fritz und Tommy Paul stehen sich heute im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Lyon gegenüber. Die beiden US-Amerikaner verbindet eine lange Freundschaft - und ein gemeinsames Olympiaerlebnis.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 07:25 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz und Tommy Paul bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Nach dem Aufenthalt bei den Olympischen Spielen 2024 hat Taylor Fritz eine erstaunliche Geschichte erzählt. Er hatte sich dort mit Tommy Paul ein Zimmer geteilt (und dann auch die Bronze-Medaille geholt), aber die beiden Kumpels gaben ein ungleiches Paar ab: Paul wäre der ordentliche Part der beiden gewesen, er aber, so Fritz, hätte sein Zeug im sehr kleinen Zimmer im olympischen Dorf breit gestreut.

Paul und Fritz kennen sich seit Junioren-Tagen, haben auf der ATP-Tour allerdings erst sechs Mal gegeneinander gespielt. Mit einer ausgeglichenen Bilanz. In Lyon steht nun das siebente Treffen an - mit einem Finalplatz in Aussicht. Den beide gerne nehmen würden - auch wenn in Lyon nur 250 Punkte für den Turniersieg winken. Aber die Saison 2026 verläuft nicht nach den Wünschen der beiden US-Amerikaner, im Race liegen die beiden nur auf den Plätzen 12 (Paul) und 13 (Fritz).

Cobolli gegen “Late Night Musetti”

Im gestrigen Viertelfinale hatten sowohl Paul wie auch Fritz ziemlich hart zu kämpfen. Letztlich konnte sich Taylor Fritz aber an Daniel Altmaier für die Niederlage in Roland Garros mit 7:6 (5) und 6:2 revanchieren, Tommy Paul besiegte Lokalmatador Corentin Moutet mit 6:4, 3:6 und 6:3.

In der oberen Hälfte musste sich die Nummer eins des Turniers, Flavio Cobolli, gegen Brandon Nakashima beim 4:6, 6:4 und 6:4 ordentlich strecken. Und bereitete damit den Weg für ein zweites Länderduell, nämlich ein italienisches. Denn ganz spätabends setzte sich Lorenzo Musetti gegen Luca van Assche mit 7:6 (4), 6:7 (7) und 6.4 durch.

Hier das Einzel-Tableau in Lyon