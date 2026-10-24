ATP Lyon: Marathon-Mann Musetti gewinnt italienisches Halbfinale

Lorenzo Musetti hat sich im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Lyon gegen Flavio Cobolli mit 4:6, 6:2 und 7:5 durchgesetzt und trifft morgen im Endspiel auf Taylor Fritz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.10.2026, 19:43 Uhr

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© Getty Images Lorenzo Musetti spielt morgen in Lyon um den Titel

Viel Zeit hatte Lorenzo Musetti nicht, um sich nach seinem Late-Night-Sieg gegen Lokalmatador Luca van Assche im Viertelfinale zu erholen. Aber der Italiener, der in dieser Saison fast durchgehend von Verletzungen geplagt wird, dreht die Partie gegen Landsmann Flavio Cobolli nach verlorenem ersten Satz noch und zog mit 4:6, 6:2 und 7:5 ins Endspiel von Lyon ein.

Dort bekommt es Musetti morgen mit Taylor Fritz zu tun, der ebenfalls gegen einen Landsmann erfolgreich blieb. Fritz besiegte Tommy Paul mit 6.3 und 7:5.

Im Head-to-Head mit Taylor Fritz hat Lorenzo Musetti übrigens die Nase mit 4:3-Siegen vorne. Die letzte Begegnung gab es bei den Australian Open im Achtelfinale, das Musetti in drei Sätzen für sich entscheiden konnte. Im Match darauf musste er dann ja nach 2:0-Satzführung gegen Novak Djokovic wegen einer Verletzung die Segel streichen.

Hier das Einzel-Tableau in Lyon