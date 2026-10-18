ATP Lyon: Vorletztes Hurra für Wawrinka und eine Wildcard für Fritz

Stan Wawrinka wird beim ATP-Tour-250-Turnier in Lyon sein letztes professionelles Event außerhalb der Schweiz bestreiten. In einem stark besetzten Feld.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 17:42 Uhr

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© Getty Images Stan Wawrinka wird sich kommende Woche in Lyon versuchen

Der ganz große Abschluss seiner herausragenden Karriere ist bei Stan Wawrinka für das Heimturnier in Basel avisiert. Aber um sich dafür noch einmal so richtig in Schwung zu bringen, hat Wawrinka in der kommenden Woche in Lyon eine Wildcard angenommen. Und wird dabei gegen einen Mann aus der nächsten Generation starten: den Spanier Martin Landalce nämlich.

Der Gewinner dieser Partie trifft im Achtelfinale auf Flavio Cobolli. Der Italiener führt das Tableau in Lyon an. Und kann seine sehr wahrscheinliche Qualifikation für die ATP Finals noch einmal untermauern.

Lyon profitiert von der Absage der “Six Kings”

Ganz unten im 28er-Raster ist recht kurzfristig Taylor Fitz dazugekommen. Möglich ist das durch die Verschiebung des „Six Kings Slam“ auf Ende des Jahres geworden. Fritz hat wie Wawrinka einen freien Platz zugestanden bekommen. Und eröffnet entweder gegen einen Qualifikanten oder Sebastian Baez aus Argentinien.

Ebenfalls am Start wird Valentin Vacherot sein, der seinen 2025er-Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai erwartungsgemäß nicht verteidigen konnte. Auch Lorenzo Musetti versucht sich noch einmal. Und spielt in Runde eins gegen Landsmann Matteo Arnaldi.

Hier das Einzel-Tableau in Lyon