ATP Masters Madrid: Medvedev wehrt Angriff von Shevchenko ab

Daniil Medvedev ist mit einiger Mühe in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid eingezogen. Medvedev besiegte seinen russischen Landsmann Alexander Shevchenko mit 4:6, 6:1 und 7:5.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.05.2023, 14:09 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev steht in Madrid im Achtelfinale

Ob Daniil Medvedev nach den zwölf Turniertagen in der Caja Magica plötzlich zum Sandplatz-Liebhaber wird, muss sich erst zeigen. Der Russe, der in diesem Jahr bereits vier Turniere gewonnen hat, steht in jedem Fall aber schon mal im Achtelfinaler des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid. Und hatte dafür aber hart zu kämpfen: Denn Alexander Shevchenko, der Schützling von Günter Bresnik, hielt die Partie bis zum Ende offen, ehe sich Medvedev mit 4:6, 6:1 und 7:5 durchsetzen konnte.

Shevchenko darf mit seinem Abschneiden in Madrid dennoch zufrieden sein. Immerhin war er erst über die Qualifikation in das Hauptfeld gekommen, hatte dann zunächst gegen J.J. Wolf und in Runde zwei gegen Jiri Lehecka gewonnen. Damit wird Shevchenko in der ATP-Weltrangliste mit Platz 91 ein neues Karrierehoch erreichen.

Für Daniil Medvedev geht es in der spanischen Hauptstadt nun entweder gegen Alex de Minaur oder einen weitern Landsmann weiter, Aslan Karatsev nämlich.

Hier das Einzel-Tableau in Madrid