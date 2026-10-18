ATP Masters Shanghai: Miedler und Oberleitner sind 1000er-Champions!

Lucas Miedler und Neil Oberleitner haben mit einem 6:3 und 6:4 gegen Francisco Cabral und JJ Tracy beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai ihren größten Karriere-Titel geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 09:27 Uhr

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© Getty Images Neil Oberleitner und Lucas Miedler am Sonntag in Shanghai

Vor ein paar Wochen beim Davis Cup in Wien hatte Lucas Miedler angemerkt, dass er und Neil Oberleitner schon noch ein paar Matches in diesem Jahr gewinnen wollen. Quasi als Sicherheit, dass sie auch in möglicherweise reduzierten Doppel-Hauptfeldern noch einen Platz finden.

Nun: Dieser Plan hat in Shanghai perfekt funktioniert. Denn Miedler und Oberleitner besiegten im Endspiel des vorletzten ATP-Masters-1000-Turniers des Jahres Francisco Cabral und Jojo Tracy mit 6:3 und 6:4.

Miedler und Oberleitner schreiben ein bisschen Geschichte

Im ersten Akt war es Tracy, der seinen Aufschlag zum 3:5 abgeben musste, Oberleitner servierte souverän zum Satzgewinn aus. Im zweiten Durchgang schnappten sich die beiden Österreicher dann den Aufschlag von Cabral zum 3:2. Und diesen Vorsprung transportierten Lucas Miedler und Neil Oberleitner bis zum Ende.

Damit schrieben die beiden auch ein bisschen Sportgeschichte: Denn sie sind das erste rein österreichische Duo, das ein Turnier der 1000er-Kategorie für sich entscheiden konnte. Und das erst im zweiten gemeinsamen Turnier.

Der letzte Österreicher, der bei einem ATP-Masters-1000-Turnier den Doppel-Titel holen konnte, war übrigens Alexander Peya, dem dies 2018 an der Seite des Kroaten Nikola Mektic in Madrid gelang. Und eben jener Alexander Peya leistete als Coach von Neil Oberleitner in Shanghai ja auch seinen Beitrag.

Hier das Doppel-Tableau in Shanghai