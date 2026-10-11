ATP Masters Shanghai: Mit Bublik hat Zverev noch ein paar Rechnungen offen

Im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Shanghai kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Alexander Zverev und Alexander Bublik. Im Head-to-Head hat der Kasache die Nase vorne.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 11.10.2026, 16:20 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Alexander Bublik 2023 in HalleWestfalen

Alexander Zverev war gegen Ende seines zweiten Satzes gegen Quentin Halys in der dritten Runde von Shanghai 2026 nicht gerade happy mit der Bespannung seiner Schläger, das ließ er seinen Box natürlich auch wissen. Zu exakt jenem Zeitpunkt hast Alexander Bublik im zweitgrößten Stadion aber andere Probleme: Gerade war nämlich der erste Durchgang gegen Brandon Nakashima in die Binsen gegangen. Büßen musste es das Racquet, das Bublik so fachgerecht zerteilte, dass es auch in einen durchschnittlichen Kulturbeutel gepasst hätte.

Umso erstaunlicher, dass sich Alexander Bublik danach nicht gehen ließ, sondern im Gegenteil das Match gegen Nakashima, seinen Teamkollegen beim Laver Cup vor wenigen Tagen in London zu drehen. Und mit 6:7 (7), 6:3 und 7:6 (5) ins Achtelfinale einzuziehen, in dem es am Dienstag gegen Alexander Zverev geht.

Zverev lässt keinen einzigen Breakball zu

Und das nicht zwingend als Außenseiter. Denn von den bisherigen vier Matches gegen die künftige Nummer eins der Welt hat Alexander Bublik drei gewonnen: in Rotterdam 2021, in Montpellier 2022 und in HalleWestfalen 2023. Ein paar Monate vor diesem letzten Treffen konnte sich Zverev in Monte-Carlo an Bublik schadlos halten.

Das schnelle Geläuf in Shanghai könnte Alexander Bublik jedenfalls entgegenkommen. Andererseits hilft es Alexander Zverev beim Aufschlag ja auch, dass es etwas flotter zugeht. Gegen Quentin Halys jedenfalls musste er zwar in eine Ehrenrunde, nachdem Zverev im zweiten Satz zwei Matchbälle nicht nutzen konnte. Allerdings stand am Ende kein einziger Breakball für Halys in der Bilanz. Und das trotz der Unzufriedenheit mit seiner Bespannung.

Hier das Einzel-Tableau in Shanghai