ATP: Sinners Wendepunkt - Zwischen Kontrollverlust und Angriffslust

Wie schon länger bekannt, verpasst Jannik Sinner verletzungsbedingt auch die ATP Finals. Für das neue Jahr und den Rest seiner Karriere jedoch hat der Italiener große Pläne.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 17:05 Uhr

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© Getty Images Bei Jannik Sinner sind derzeit viele Dinge in Bewegung

Das, was Jannik Sinner zu sagen hatte, klang wie eine Drohung an die Konkurrenz: Es sei derzeit enorm wichtig, gut auf seinen Körper zu achten, betonte der verletzte Italiener - "denn ich möchte ja noch weitere zehn bis 15 Jahre spielen." Auch die ATP Finals finden zwar ohne den erfolgshungrigen Star statt, doch schon bald will Sinner seinen großen Zielen wieder auf dem Court hinterherjagen. Und gewiss auch Alexander Zverev vom Tennisthron stoßen.

Am Rande eines Sponsorentermins gab Sinner, der in den besten Phasen seiner noch jungen Karriere ja bereits an der Grenze zur Unbesiegbarkeit gewandelt hatte, tiefe Einblicke. In sein Seelenleben, aber auch in seine Pläne. Und das Comeback, so viel wurde dabei deutlich, rückt näher: Spätestens bei den Australian Open im Januar soll Sinner wieder um den Titel mitspielen. "Ich hoffe, dass ich vielleicht vorher noch ein paar Turniere bestreiten kann", sagte er.

Leidenszeit nicht suprlos vorbeigegangen

Bis dahin aber braucht der 25-Jährige Geduld. Wenn die Topstars der Szene um Zverev, der Sinner vor gut einer Woche den Spitzenplatz in der Weltrangliste abgeluchst hat, ab Sonntag in Turin um den Titel beim Jahres-Endturnier kämpfen, dann muss der am Knie verletzte Vorjahressieger zuschauen. Wie immer seit dem gegen Zverev gewonnenen Wimbledon-Finale im Sommer. Wobei das Bild ein wenig schief ist: Viel Tennis geschaut hat Sinner zuletzt nämlich gar nicht, wie er betonte - "weil ich selbst gerne dabei gewesen wäre."

Spurlos also ist die bisherige Leidenszeit nicht am Südtiroler vorbeigegangen. Im Gegenteil: "Die Wahrheit ist, dass ich zum ersten Mal in meiner Karriere die Dinge nicht selbst unter Kontrolle habe", gestand Sinner. Es sei "keine einfache Zeit", in der er sich aktuell befinde.

Gerüchte um neue Beziehung

Dass Zverev, den Sinner zuletzt zehnmal in Folge (!) geschlagen hat, in der Weltrangliste inzwischen vorbeigezogen ist? Ein zusätzlicher Stich. Auch wenn er dem Hamburger artig gratulierte, wird Sinner sich schon bald verbissen in die Verfolgung stürzen. "Ich muss jedes Jahr ein Prozent drauflegen, um mich als Spieler weiterzuentwickeln", gab er die Devise für 2027 aus.

Erreichen will er dieses Ziel mit Hilfe eines neuen Coaches. Nach knapp fünf erfolgreichen Jahren mit fünf Grand-Slam-Titeln hatte Sinner Anfang November die Trennung von Darren Cahill bekannt gegeben. Künftig arbeitet er mit dem Schweden Magnus Norman zusammen, der einst Stan Wawrinka zu drei Major-Titeln führte. "Er akzeptiert die Art und Weise, wie wir bereits arbeiten", sagte Sinner: "Das ist mir wichtig, weil ich nicht schon wieder alles verändern möchte."

Der Wunsch nach vertrauten Routinen im Training ist nachvollziehbar, wo sich in Sinners Leben doch ansonsten so viel im Wandel befindet. Die Gerüchte über eine Trennung von Freundin Laila Hasanovic und eine angebliche neue Liebschaft, die die italienischen Boulevard-Medien derzeit genüsslich ausschlachten, sie passen dabei perfekt ins Bild.