Des Ben Sheltons neue, hochdotierte Kleider

Zum Ende der Saison wird der US-amerikanische Tennis-Star Ben Shelton seine Zusammenarbeit mit dem schweizerischen Bekleidungshersteller On beenden. Wie US-Medien berichten wird der Linkshänder, dank eines hochdotierten Vertrags, wie seine Landsfrau Coco Gauff künftig im Outfit des US-Ausrüsters New Balance aufschlagen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 06:48 Uhr

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© Getty Images Bei den ATP Finals in Turin wird Ben Shelton letztmals für seinen aktuellen Bekleidungs-Ausrüster On aufschlagen.

Da konnten wohl selbst ein paar wohlwollende Worte der Schweizer Tennislegende Roger Federer als Großaktionär des Unternehmens zur Umstimmung nicht helfen. Wie die Unternehmenssprecherin Karin Montani gegenüber dem „Blick“ bestätigte, wird Ben Shelton nach vier Jahren der Zusammenarbeit den zum Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht verlängern und somit künftig nicht mehr mit Bekleidung und Schuhen des Schweizer Unternehmens On auflaufen.

Wie in zahlreichen US-Medien berichtet wird, soll Shelton künftig vom Bekleidungsausrüster New Balance ausgestattet werden, wodurch das US-amerikanische Unternehmen sein Tennis-Athleten-Portfolio neben der Landsfrau Coco Gauff, die in der Weltrangliste aktuell ebenfalls auf Position 4 geführt ist, perfekt aufstellt.

Eher als offenes Geheimnis mutet es da an, dass überwiegend fiskalische Gründe für den Wechsel ausschlaggebend waren, der sich für Shelton im wahrsten Sinne des Wortes vergoldet. So kursiert ein jährliches Grundsalär von 5 Millionen Dollar, das zudem mit weiteren 5 Millionen aufgestockt wird, wenn der 24-Jährige die Spielzeit in der Weltrangliste zwischen Platz 2 und 10 beendet. Weitere 3 Millionen werden fällig, sollte der zweifache Masters-Champion das Ranking gar an der Spitzenposition abschließen.

Um die Nachhaltigkeit der neuen Zusammenarbeit zu unterstreichen, wird Shelton wie seine Landsfrau Gauff in den Status des „Tennis-Signature-Ahtleten“ gehoben. Neben den finanziellen Annehmlichkeiten sollte es für den US-Youngster zudem keine großen Anlauf-Schwierigkeiten geben. Immerhin konnte er sich vor seiner Zusammenarbeit mit On bereits mit den Schuhen von New Balance einlaufen – damals aber noch vergütungsfrei und ohne Vertrag.