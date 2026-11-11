Juan Carlos Ferrero baggerte auch an Jodar – und womöglich an Sinner

Nach der Verkündung der künftigen Zusammenarbeit mit dem US-Amerikaner Ben Shelton ließ Star-Coach Juan Carlos Ferrero verlauten, dass er im Vorfeld auch mit anderen hochkarätigen Spielern diesbezüglich im Austausch war. So bestätigte er den Kontakt zur Familie Jodar und deutete auch eine mögliche Interaktion mit Jannik Sinner an.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 11.11.2026, 06:47 Uhr

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© Getty Images Bei seiner Rückkehr als Tour-Coach orientierte sich Juan Carlos Ferrero bei der Spielerauswahl im allerersten Regal.

Der Ehrgeiz packte Juan Carlos Ferrero nun also doch wieder. Nachdem der ehemalige Weltranglistenerste seinen spanischen Landsmann Carlos Alcaraz als Coach von der Pike auf in seiner Akademie zu großen Erfolgen geführt hatte, nahm sich der Erfolgscoach eine knapp einjährige Auszeit, ehe er wieder als Übungsleiter eines Topspielers auf die Tour zurückkehren wird. So wurde kürzlich die Zusammenarbeit mit dem US-Amerikaner Ben Shelton zum Start der neuen Saison verkündet.

Dass sich Ferrero nicht gleich beim nächstbesten Angebot ins nächste Abenteuer stürzen würde, war vorauszusehen. So sondierte der 46-jährige erst einmal gründlich den Markt, wobei er aufgrund seines Renommees seine Fühler im allerobersten Regal ausstrecken konnte.

Gereizt hätte ihn sicherlich auch die Zusammenarbeit mit seinem jungen Landsmann Rafael Jodar, der weiterhin einzig von seinem Vater Rafael sr. betreut wird. So ließ Ferrero in einem Interview mit der Marca diesbezüglich verlauten: „Ja, ich habe mit seinem Vater gesprochen, unter anderem über den jungen Spieler, über sein Spiel… Aber letztendlich glauben sie, dass sie in diesem Stadium eine andere Richtung einschlagen wollten.“

Nicht unbedingt nach Dementi klang es, als es zum Namen Jannk Sinner überging: „Das behalte ich lieber für mich. Ich halte es nicht für wichtig, preiszugeben, mit wem ich Kontakt hatte. Es gab sehr wichtige Kontakte, aber ich werde deren Identität nicht enthüllen.“

Dennoch sieht sich Ferrero in der richtigen Wahl mit Ben Shelton und seinem Vater bestätigt: „Was mich zum Ja bewegt hat, war ihr Wille und ihre Begeisterung. Bens Gesicht, wenn er davon sprach, wie ungeduldig er darauf war, endlich loszulegen. Ich achte sehr genau auf solche Dinge. Ich weiß, dass es wunderbare Menschen sind, eine gesunde und ziemlich gut strukturierte Gruppe.“