ATP: Rune überwindet „Stockholm-Trauma“, Musetti zaubert

Mit einer starken und konsequenten Leistung besiegte der Däne Holger Rune in der Auftakt-Runde des ATP-250-Turniers in Stockholm den Belgier Zizou Bergs in zwei Sätzen und schaffte dadurch eine erfolgreiche Rückkehr an den Ort, wo er sich im vergangenen Jahr das Kreuzband riss. Eine souveräne Vorstellung lieferte anschließend der Italiener Lorenzo Musetti im Achtelfinale bei seinem Zweisatz-Sieg gegen den Briten Toby Samuel ab.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 10.11.2026, 21:31 Uhr

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© Getty Images Nach seinem Kreuzbandriss im Vorjahr meldete sich Holger Rune beim Turnier in Stockholm siegreich zurück.

Rune gegen Bergs nervenstark

Absolut bewundernswert mutete der Aufarbeitungswille von Holger Rune an, der sich vor Jahresfrist beim ATP-Turnier in Stockholm in der Halbfinal-Partie gegen den Franzosen Ugo Humbert einen Kreuzbandriss zuzog, der ihn neun Monate von der Tour nehmen sollte. Trotz der Erinnerungen vom Vorjahr wagte der Däne bei der diesjährigen Auflage des 250er-Hallen-Events einen neuen Anlauf, der ihm zum Auftakt den an Nr. 8 gesetzten Zizou Bergs bescheren sollte.

Nach einem hartumkämpften ersten Aufschlagspiel, bei dem er vier Breakchancen seines 27-jährigen Gegners abwehren musste, fand der ehemalige Weltranglisten-4. endgültig seinen Rhythmus und ließ bei eigenem Service nichts mehr anbrennen. Auch bei Aufschlag seines Gegners zeigte er sich immer präsenter, packte im achten Spiel bei seiner ersten Break-Möglichkeit konsequent zu und servierte die Satzführung mit einem Zu-Null-Game aus.

Auch im zweiten Akt, der weiterhin von intensiven Grundlinien-Rallyes geprägt war, zeigte sich Rune in den entscheidenden Momenten oben auf. Nachdem der dänische Davis-Cup-Spieler im sechsten Spiel eine Breakchance seines Gegners vereiteln konnte, packte er im Folge-Game bei seiner einzigen Möglichkeit im gesamten Durchgang zu und war fortan nicht mehr zu stoppen. Mit einer starken Defensiv-Sequenz fixierte er den 6:3, 6:4-Erfolg nach 87 Minuten und bleibt damit auch im zweiten Duell auf der Tour mit dem Belgier weiterhin ungeschlagen. Im Achtelfinale bekommt es die aktuelle Nr. 406 der Welt mit dem Serben Mimoir Kecmanovic zu tun, der sich in drei hartumkämpften Sätzen gegen den Franzosen Arthur Rinderknech behaupten konnte.

Musetti zündet gegen Samuel spielerisches Feuerwerk

Einen Augenschmaus bekamen die Zuschauer vom formstarken Italiener Lorenzo Musetti geboten, der kürzlich den Titelgewinn in Lyon mit einem Finalsieg gegen Taylor Fritz einfahren konnte. Gegen den britischen Qualifikanten Toby Samuel begeisterte der ehemalige Weltranglisten-5. mit seinem variablen Spiel und spektakulären Punktgewinnen durch seine einhändige Rückhand und überließ seinem 24-jährigen Gegner im ersten Durchgang nur einen Spielgewinn.

Zu Beginn des zweiten Satzes agierte Samuel etwas mutiger und belohnte sich dabei bei der ein oder anderen Netzattacke. Doch gegen den furios aufspielenden Musetti war heute für die Nr. 95 der Welt kein Kraut gewachsen. Zwar verpasste der 24-jährige Italiener diesmal trotz mehrerer Möglichkeiten die Doppel-Break-Führung, doch bei eigenem Aufschlag ließ er weiterhin nichts zu. Mit einem Service-Winner fixierte der Weltranglisten-25. den 6:1, 6:4-Erfolg nach 71 Minuten. Im Viertelfinale trifft die Nr. 3 des Turniers entweder auf den an Nr. 7 gesetzten Franzosen Ugo Humbert oder den Qualifikanten Borna Gojo aus Kroatien.

Hier das Einzel-Tableau aus Stockholm