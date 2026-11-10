Ruhe, Musik, Halligalli - die Mischung macht’s

Für die Tennisfans könnten die Erfahrungen bei Turnierbesuchen auf der ATP-Tour nicht unterschiedlicher sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.11.2026, 07:33 Uhr

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© Jürgen Hasenkopf Platzsprecher-Legende Marc Maury - hier bei den French Open 2026

Zum Beispiel letzte Woche in der La Defense Arena in Paris: Da annonciert der legendäre Marc Maury die Spielerin gewohnt emphatischer und enthusiastischer Weise, während der Matches wurde das Publikum in den Wechselpausen aber „nur“ noch mit Musik unterhalten. In der Woche davor in Wien gab es dagegen Halligalli, die beiden Hallensprecher hielten die Fans auf Trab, mit Aktionen, die sich auch bei Social Media bestens verbreiten ließen.

Wer als Tennisfan derweil auch schon einmal in Wimbledon war, findet dort das komplette Kontrastprogramm: Da kommen die Spieler und Spielerinnen komplett unangekündigt auf die jeweiligen Courts. Die Vorstellung übernehmen die Schiedsrichter. Auf dem heiligen Centre Court ebenso wie auf den Außenplätzen. So ist das gelernt an der Church Road in London.

Laute Musik in Wimbledon wäre ein Frevel

Ist das eine nun besser als das andere? Reine Geschmacksache. In Wien oder der Halle von Paris würde es komisch anmuten, wenn die ATP-Profis plötzlich auf dem Court stünden, ohne dass davor das Spotlight auf sie gerichtet worden wäre. In Wimbledon wiederum erscheint laute Musik in Hinblick auf die Gesamtatmosphäre beinahe schon als Frevel. Die Mischung macht’s.

Interessant wäre dagegen etwas anderes: nämlich ein Turnier ohne Mobiltelefone, wie dies beim Masters in Augusta gehandhabt wird. Dort müssen die Golffans ja ihre Handys im Auto oder zuhause lassen, der Konzentrationsfähigkeit auf das Spielgeschehen schadet dies sicher nicht. Andererseits ist den Organisatoren von ATP- und WTA-Turnieren ja daran gelegen, dass die Besucher ihre Erfahrungen mit möglichst vielen Freunden und Bekannten teilen. Eben auch über Instagram, TikTok, etc.

Letztlich geht es ja um ein rundes Gesamterlebnis. Und da hat Carlos Alcaraz vor ein paar Tagen in Wien angemerkt, dass ihm die Musik in den Wechselpausen vielleicht um eine Nuance zu laut wäre. Dass er dies aber gerne akzeptiere. Denn schließlich wären die 90 Sekunden beim Seitenwechsel jene Zeit, die dem Publikum gehören.