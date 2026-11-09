Nächster Coup in Stockholm? Lorenzo Musetti genießt den goldenen Herbst

Für Lorenzo Musetttisorgt der Herbst für einen versöhnlichen Abschluss mit dem Jahr 2026. Der Italiener schlägt in dieser Woche in Stockholm auf und kann mit einem weiteren guten Ergebnis seine aufsteigende Form festigen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 16:43 Uhr

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© Getty Images Lorenzo Musetti gibt beim ATP-Turnier in Stockholm sein Debut.

Wenn Lorenzo Musetti in dieser Woche beim ATP-250er-Turnier in Stockholm aufschlägt, dann feiert der Italiener seine Premiere beim Event in der schwedischen Hauptstadt. Musetti dürfte nicht nur auf Grund seiner Setzungsposition Nummer drei zu den Favoriten beim Indoor-Turnier gehören, denn zuletzt ließ der aktuell 25. der ATP-Weltrangliste mit starken Ergebnissen aufhorchen.

Vor drei Wochen sicherte sich Lorenzo Musetti den Titel beim 250er-Turnier in Lyon. In der vergangenen Woche war zwar beim ATP-1000-Masters in Paris das Turnier im Achtelfinale beendet, doch mit seinem Zweitrundenerfolg gegen Alexander Zverev, der erstmals als Weltranglistenerster auf dem Court gestanden hat, konnte der 24-Jährige seine aufsteigende Form unterstreichen.

Musetti mit viel Verletzungspech im Jahr 2026

Dabei verlief Jahr 2026 für Lorenzo Musetti eher ernüchternd. Als Top-Ten-Spieler startete Musetti in das Jahr, steht aktuell nicht mal mehr in den Top 20. Neben den fehlenden Ergebnissen und ständigen körperlichen Problemen, stoppte im Frühjahr eine Verletzung den Italiener, der auf eine Teilnahme bei den French Open und in Wmlbledon verzichten musste. So richtig in Schwung kam Lorenzo Musetti dann erst wieder bei seinem Titelgewinn in Lyon.

In Stockholm könnte nun mit einem weiteren guten Ergebnis der Grundstein für ein erfolgreiches Jahr 2027 gelegt werden. Vor allem für das Selbstvertrauen wäre eine weitere Siegesserie wichtig. Und der Titel ist für Lorenzo Musetti nicht ausgeschlossen. Gegen den in Stockholm topgesetzten Taylor Fritz gewann der aus Carrara stammende Profi zuletzt im Endspiel von Lyon den Titel.

“Ich bin sehr froh, dass die Dinge sich verbessert haben”, äußerte sich Lorenzo Musetti in Paris zu seiner Situation und zieht aus dem Jahr zumindest neben dem Platz eine Lehre: “Ich habe gelernt, geduldig zu sein und mich mit Menschen zu umgeben, die einem wirklich am Herzen liegen und einen unterstützen.” Lorenzo Musetti kann den Herbst nun genießen. Ab Januar werden die sportlichen Ziele dann wieder deutlich nach oben geschraubt.

Hier das komplette Tableau in Stockholm