Leandro Riedi: "Ich wollte mir das Leben nehmen"

Leandro Riedi überrascht die Tenniswelt mit einem Beitrag auf Instagram, in dem der Schweizer von einem Suizidversuch berichtet. Der Tennisprofi will mit seiner Offenlegung für das Thema psychische Gesundheit sensilibisieren und damit anderen Menschen helfen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 17:05 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Leandro Riedi hatte mit starken psychischen Problemen zu tun.

Diese Nachricht wird Spuren hinterlassen. Am Sonntag offenbarte der schweizerische Tennisprofi Leandro Riedi seine schwerste Zeit in seinem Leben. Via Instagram postete der 24-Jährige ein Bild von sich und kommentierte “21. Juni 2024. Ein Tag, den ich niemals vergesse. Der Tag, der mein Leben für immer verändert hat." Riedi führt anschließend aus, was diesen Tag so besonders macht: ”Ich wollte mir das Leben nehmen."

Anschließend berichtet Leandro Riedi in einem längeren Statement von großen psychischen Problemen, die mittlerweile jedoch der Vergangenheit angehören. Angstzustände und Panickattacken beherrschten damals den Alltag des Tennisprofis. Zum heutigen Zeitpunkt ist dies kein Thema mehr, wie der aktuell 245. der ATP-Weltrangliste berichtet. Nähere Angaben zu seinem Suizidversuch machte Riedi ganz bewusst nicht.

Auch Casper Ruud gibt Erkrankung bekannt

Viel mehr geht es dem fünffachen Titelträger auf der Challenger Tour darum, dass er mit seiner Mitteilung und seinen Erfahrungen ein deutliches Zeichen setzen möchte, um anderen Menschen zu helfen. “Ich teile dies für den Fall, dass eine Person das liest und feststellt, dass sie nicht alleine ist”, schließt Riedi seinen Beitrag.

Das Thema der mentalen Gesundheit hat im Sport in den letzten Jahrzehnten zwar einen größeren Raum in der öffentlichen Wahrnehmung eingenommen, wird in vielen Bereichen jedoch immer noch unterschätzt. Erst vor wenigen Tagen berichtete Casper Ruud von einem Burn-Out im vergangenen Jahr. Viele Spieler erzählen immer wieder von der Einsamkeit auf der Tour, die die Profis zwischen Turnieranlagen und Hotelzimmern umgibt. Auch Ruud gab den monotonen Alltag als Grund für seine Erkrankung an.

Profis werden häufig beleidigt und bedroht

Hinzu kommt der große Druck, um in der Weltrangliste aufzusteigen und größere Turniere spielen zu können. Zudem werden zahlreiche Profis über die Sozialen Netzwerke oft angefeindet oder sogar massiv bedroht, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Spielerinnen wie Eva Lys machen immer wieder solche Vorfälle öffentlich.

Der Beitrag von Leandro Riedi dürfte ein weiterer wichtiger Meilenstein sein, um für das Thema psychische Gesundheit zu sensilibisieren. Dass sich dadurch radikal etwas im öffentlichen Umgang mit Tennisprofis verändern wird, ist leider wiederrum kaum zu erwarten. Doch jeder Beitrag hilft, um weitere Profis vor Erkrankungen zu schützen.