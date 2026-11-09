Carlos Alcaraz: Jetzt fehlen noch Kanada und Shanghai

Carlos Alcaraz hat mit dem Finalerfolg beim ATP-Masters-1000-Turniers in Paris nun sieben der neun Events in dieser Kategorie gewonnen. Nur in Kanada und Shanghai stehen die Siege noch aus.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.11.2026, 18:41 Uhr

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© Getty Images Carlos Alcaraz hat den Paris-Titel erfolgreich abgehakt

29 Turniersiege hat Carlos Alcaraz nach dem 7:6 (5) und 7:5 gegen Ben Shelton gestern in der Pariser La Defense Arena also auf seiner Habenseite, dabei ist der Spanier immer noch erst 23 Jahre alt. Sieben dieser Championships hat Alcaraz bei Grand-Slam-Events gesammelt. Und ebensoviele verschiedene Masters-1000-Turniere konnte Alcaraz bislang schon holen.

Das komplette Set haben ja nur Novak Djokovic und Jannik Sinner im Trophäenschrank, Djokovic sogar in doppelter Ausführung. Bei Carlos Alcaraz sind noch zwei Positionen offen: in Kanada und in Shanghai.

Alcaraz erst zweimal in Kanada am Start

Letzteres mag die schwierigere Aufgabe sein. Denn in Shanghai wird auf ähnlich schnellem Geläuf gespielt wie in der abgelaufenen Woche in Paris. Dort allerdings sind die Bälle aufgegangen wie ein richtiger schöner Hefeteig, haben das Tempo gedrosselt, je mehr Games mit denselben Kugeln gespielt wurden. Aber zurück nach Shanghai: Dort ist Carlos Alcaraz erst drei Mal angetreten, das beste Ergebnis ist das Viertelfinale 2024, das er gegen Tomas Machac verlor. In diesem Jahr war schon im zweiten Match gegen Zizou Bergs Schluss. Da ist Luft nach oben.

In Kanada ist die Stichprobe noch kleiner. Da hat Carlos Alcaraz zuletzt 2023 gespielt, musste sich im Viertelfinale Tommy Paul geschlagen geben. In der jüngeren Vergangenheit hat sich Alcaraz nach Wimbledon immer einen längere Pause gegönnt. In der aktuellen Saison musste er verletzungsbedingt passen. Die Bedingungen in Kanada passen indes schon besser zum Spielstil von Carlos Alcaraz. Wenn dieser denn die Reise nach Nordamerika so früh antreten möchte.

Jeweils zweimal hat Carlos Alcaraz bei zwei 1000ern reüssiert: 2022 und 2023 in Madrid, 2023 und 2024 in Indian Wells.