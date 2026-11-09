Nummer eins am Jahresende: Auch im Doppel ist alles klar

Bei den ATP Finals kommende Woche in Turin geht es um die letzten großen Titel auf der Tennistour 2026. Die Jahresbesten stehen aber sowohl im Einzel wie auch im Doppel schon fest.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 09:35 Uhr

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© ATP Tour Harri Heliovaara und Henry Patten werden an der Weltspitze überwintern

Dass Alexander Zverev erstmals als Nummer eins der ATP-Tour überwintern wird, steht ja schon seit längerem fest. Egal, wie sich der Deutsche bei den ATP Finals in Turin schlagen wird. Und auch im Doppel ist die Spannung nach dem ATP-Masters-1000-Turnier draußen: Denn Harri Heliovaara und Henry Patten können nicht mehr von der Spitze der Charts verdrängt werden.

Der Finne und sein britischer Partner haben in diesem Jahr fünf Titel gewonnen, den größten davon in Wimbledon. Allerdings war dieses Championat auch das bislang letzte der laufenden Saison.

Heliovaara und Patten führen naturgemäß das Race to Turin an, dahinter folgen Christian Harrison und Neal Skupski, die ja gestern in Paris das Endspiel gegen Quentin Halys und Pierre-Hugues Herbert verloren.

Ebenfalls in Turin dabei werden Kevin Krawietz und Tim Pütz bei ihrem mutmaßlich letzten Turnier auf der ATP-Tour sein (danach folgt für die beiden ja noch die Endrunde im Davis Cup in Bologna). Bemerkenswert: Lucas Miedler und Neil Oberleitner, die erst vier gemeinsame Turnier bestritten haben, liegen im Race schon auf Position 16.