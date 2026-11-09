ATP Stockholm: Yannick Hanfmann mit Zweisatzniederlage gegen Alex Michelsen

Beim ATP 250er-Turnier in Stockholm hat Yannick Hanfmann den Einzug in die zweite Runde verpasst. Gegen Alex Michelsen aus den USA unterlag der deutsche Tennisprofi mit 2:6 und 3:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 14:14 Uhr

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© Getty Images Yannick Hanfmann schlägt zum Saisonausklang in Stockholm auf.

Das letzte ATP Tour-Turnier des Jahres für Yannick Hanfmann ist nach der ersten Runde bereits beendet. Der 34-Jährige unterlag beim Indoor-Hardcourt-Event in Stockholm zum Auftakt dem an Position sechs platzierten US-Boy Alex Michelsen in zwei Sätzen. Für Yannick Hanfmann endet damit das Jahr auf der ATP Tour bereits vorzeitig.

Nur 68 Minuten dauerte die Partie der ersten Hauptrunde, da Yannick hanfmann an diesem Montag die notwendigen Mittel fehlten, um Alex Michelsen gefährlich werden zu können. Der 35. der ATP-Weltrangliste erhöhte nach ausgeglichenem Start das Tempo und stellte den ersten Satz innerhalb weniger Minuten von einem 2:2 auf ein 6:2.

Hanfmann fehlen die Mittel

Ein ähnliches Bild bot sich den Zuschauern im zweiten Satz. Zunächst agierten beide Kontrahenten auf Augehöhre, eher Alex Michelsen seine Perfomance wieder steigerte und den verdienten Sieg einfahren konnte. Direkt mir dem ersten Matchball der Partie beendete der 22-Jährige die Begegnung und steht in der zweiten Runde des ATP-Events.

Alex Michelsen trifft in der zweiten Runde nun auf Juan Manuel Cerundolo, der sich gegen den schwedischen Wildcard-Teilnehmer Elias Ymer mit 6:1 und 7:6(4) durchsetzen konnte. Angeführt wird das Feld in der schwedischen Hauptstadt von Taylor Fritz, der seit diesem Montag wieder in den Top Ten platziert ist und mit einem guten Ergebnis in Stockholm diesen Platzierung auch halten kann. Casper Ruud geht als Nummer zwei in das Turnier. Auch Holger Rune ist ein jahr nach seiner schweren Verletzung an der Achillessehne wieder in Stockholm dabei.

Hier das komplette Tableau in Stockholm