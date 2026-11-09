ATP-Weltrangliste: Kleines Trostpflaster - Taylor Fritz kehrt in die Top Ten zurück

Auch wenn es für Taylor Fritz in der vergangenen Woche nicht mehr zur Qualifikation zu den ATP Finals reichte, so kann der 29-Jährige an diesem Montag zumindest die Rückkehr in die Top Ten der Weltrangliste feiern.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.11.2026, 14:35 Uhr

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© Getty Images Taylor Fritz bekommt nach den verpassten ATP Finals zumindest ein kleines Trostpflaster.

Für die Qualifikation zu den ATP Finals in Turin hat es in der vergangenen Woche für Taylor Fritz nicht gereicht. Acht andere Spieler werden um den letzten großen Titel des Jahres spielen. An diesem Montag gehört der US-Amerikaner jedoch trotzdem zu den Gewinnern, nachdem Fritz beim ATP-1000-Masters in Paris die Runde der letzten acht Spieler erreichte. Denn der 29-Jährige ist seit diesem Montag wieder Mitglied der besten zehn Spieler der Welt.

Die Niederlage im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz reichte punktetechnisch, um sich von dem zwölften auf den zehnten Platz an Rafael Jodar und Novak Djokovic vorbeizuschieben. Vor sechs Wochen fiel Taylor Fritz aus den Top Ten und kann mit seiner Teilnahme in dieser Woche beim ATP-250er-Event in Stockholm den zehnten Platz absichern.

Paris-Sieger Carlos Alcaraz festigt mit seinem Titel den dritten Platz vor seinem Finalgegner Ben Shelton. Angeführt wird das Ranking selbstverständlich weiterhin von Alexander Zverev vor Jannik Sinner. Daniil Medvedev und Flavio Cobolli belegen weiterhin die Plätze fünf und sechs. Arthur Fils, Frances Tiafoe und Alex de Minaur komplettieren die Top Ten vor Taylor Fritz.

Van Assche und Hijikata feiern neues Karrierehoch

Casper Ruud macht mit seinem Halbfinale vom Wochenende in Paris einen Sprung von fünf Plätzen auf Rang 18, den größten Platzierungsvorteil unter den Top 50 erreicht allerdings in dieser Woche der zweite Halbfinalist Luca van Asssche, der mit Rang 34 ganze 13 Plätze nach oben klettert und damit einen neuen Karrierebestwert vorweisen kann. Djokovic-Bezwinger und Viertelfinalist Rinky Hijikata, der gegen van Assche unterlag, macht sogar 24 Plätze gut und belegt ab heute Platz 59. Ebenfalls die beste Platzierung der Karriere des 25-Jährigen.

Aus deutscher Sicht komplettieren die Top 100 in dieser Woche Jan-Lennard Struff (Platz 37, +2 Plätze), Yannick Hanfmann (67, -9) und Daniel Altmaier (73, -10). Aus Österreich gehört aktuell kein Spieler zu den besten hundert Profis der Welt. Bester ÖTV-Spieler ist in dieser Woche Jurij Rodionov (118), der in Bratislava am Sonntag einen Challenger-Titel feiern durfte, vor Sebastian Ofner (120). Im Doppel gibt es ebenfalls weiterhin viel zu feiern. Neil Oberleitner springt in der Doppelweltrangliste auf Rang 13. Partner Lucas Miedler belegt nach dem Halbfinalaus in Paris Rang 16.