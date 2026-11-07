Vier Debütanten: Das Teilnehmerfeld der ATP Finals steht

Mit dem gestrigen Viertelfinalerfolg über Taylor Fritz hat Carlos Alcaraz seinem Landsmann Rafael Jodar ein Ticket für die ATP Finals beschert. Das Teilnehmerfeld wartet mit gleich vier Debütanten auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.11.2026, 11:38 Uhr

Wer gewinnt? Tipp jetzt! › 18+ | MGA | Verantwortungsbewusst wetten.

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Rafael Jodar darf sich bei Carlos Alcaraz bedanken

Nach seiner Zweitrundenniederlage in Paris sah es für Rafael Jodar im Kampf um die ATP Finals zwischenzeitlich ziemlich düster aus. Und spätestens, als Taylor Fritz im gestrigen Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz im zweiten Satz mit 5:3 führte, schien der Traum von seiner Premierenteilnahme in Turin endgültig zu platzen.

Dank eines Fabel-Comebacks inklusive zwei abgewehrten Matchbällen sicherte sich Alcaraz aber letztlich doch noch den Sieg - und Jodar damit das letzte Ticket für die ATP Finals. Alexander Zverev, Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils und Frances Tiafoe hatten sich bereits vor dem 20-Jährigen qualifiziert.

Fragezeichen hinter Zverevs Form

Mit Cobolli, Fils, Tiafoe und Jodar werden in Turin gleich vier ATP-Finals-Debütanten dabei sein. Großer Favorit ist freilich Alcaraz, der seine ansteigende Leistungskurve zuletzt nicht nur mit dem Triumph bei den Erste Bank Open unter Beweis stellte. Hinter der Form des Weltranglistenersten Alexander Zverev steht hingegen ein mittelgroßes Fragezeichen.

Eines hat Zverev Alcaraz jedenfalls voraus: Während der Deutsche die ATP Finals bereits zweimal (2018 und 2021) gewann, klappte es für den Spanier beim prestigeträchtigen Jahresfinale noch nicht mit dem Titel. Die Auslosung für die diesjährige Ausgabe findet am 12. November um 12:45 Uhr statt.