ATP Finals: Fix qualifiziert! Ben Shelton schlägt in Turin auf

Mit Ben Shelton steht ein weitere Teilnehmer bei den diesjährigen ATP Finals in Turin fest. Einige Tickets sind noch offen und selbst Novak Djokovic könnte noch für eine Überraschung im “Race to Turin” sorgen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.10.2026, 18:21 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton wird bei den ATP Finals in Turin aufschlagen.

Die ATP Finals 2026 werden sicher mit Ben Shelton stattfinden. Das steht nach dem am heutigen Sonntag zu Ende gegangenen ATP Masters in Shanghai fest. Der US-Amerikaner ist damit der vierte qaulifizierte Spieler nach Alexander Zverev, Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Damit bleiben im Endspurt der aktuellen Saison noch vier offene Tickets, die zu vergeben sind.

Sportlich verlief die Teilnahme von Ben Shelton in der chinesischen Metropole gar nicht mal positiv. Bereits nach zwei Matches verabschiedete sich der der im Turnier an Position drei gesetzte Spieler nach einer Zweisatzniederlage gegen den Franzosen Arthur Gea. Doch die hinzugewonnen 50 Punkte reichen nun genau aus, um von den Verfolgern ab Platz neun nicht mehr eingeholt werden zu können.

Djokovic stellt für ATP Finals extra seinen Terminplan

Diesen Rang belegt seit heute Rafael Jodar, der das Endspiel von Shanghai gegen Landsmann Alejandro Davidovich Fokina verloren hat. Jodar steht damit hinter dem aktuell auf Platz acht geführten Arthur Fils. Auf den Plätzen davor stehen Frances Tiafoe (7), Daniil Medvedev (6) und Flavio Cobolli (5). Zwischen Cobolli und Jodar liegen aktuell knapp 400 Punkte. Auch der Italiener muss also im Saisonendspurt noch einige Siege einfahren, um nicht mehr um das Ticket zittern zu müssen.

Alex de Minaur und Novak Djokovic auf den Plätzen zehn und elf dürfen ebenfalls noch auf eine Teilnahme hoffen, müssen dafür aber bei den ausstehenden Turnieren noch ordentlich Punkte sammeln. Der “Djoker” schlägt dafür nun extra in Basel auf. Eigentlich war nut eine Teilnahme beim abschließenden Masters in Paris eingeplant.

Darum muss Ben Shelton sich nun keine Gedanken mehr machen. Der US-Boy wird nach 2025 damit zum zweiten Mal beim lukrativen Jahresendturnier teilnehmen. Vielleicht klappt es dieses Mal mitz einem Sieg. Denn vor einem Jahr kassierte der 24-Jährige gegen Alexander Zverev, Jannik Sinner und Felix Auger-Aliassime jeweils Niederlagen und beende die Saison damit ohne Erfolgserlebnis.

Hier der aktuelle Stand im “Race to Turin”