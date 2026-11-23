In diesem exklusiven Club ist Alcaraz - nicht aber Nadal!

Erst vier Spieler in der Geschichte der ATP konnten die Titel bei allen vier Majors und beim Saisonabschluss, den ATP Finals, holen. Carlos Alcaraz ist seit gestern einer davon.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.11.2026, 19:21 Uhr

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz mit einem jener Pokale, die er bis dato nicht gewonnen hatte

Rafael Nadal hat eine Karriere hingelegt, der man letztlich nicht einmal mit Superlativen gerecht werden kann. Allerdings: bei den ATP Finals konnte der 22-malige Major-Gewinner nie den Titel holen. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass der Jahresabschluss in der Regel in der Halle gespielt wird. Was Nadal natürlich auch exzellent beherrschte. Aber manch andere Konkurrenten eben noch ein wenig besser.

Carlos Alcaraz wiederum fehlen noch ziemlich viele Championships auf seinen Landsmann. Die weiße Stelle „ATP Finals“ hat Carlitos mit dem gestrigen 6:2 und 7:6 (7) über Alexander Zverev im Endspiel in Turin aber geschlossen. Und damit hat Alcaraz im Alter von nur 23 Jahren jenes Trio, das alle vier Majors und eben die Finals gewinnen konnte, auf ein Quartett erweitert.

Djokovic und Agassi mit Olympiagold im Einzel

Bislang waren es nämlich nur Andre Agassi, Roger Federer und Novak Djokovic, die bei den fünf größten Veranstaltungen eines Tennisjahres reüssieren konnten. Djokovic als einziger mehrmals - bei allen fünf. Wenn man nun das Bild noch ein bisschen größer macht, dann haben Agassi und Djokovic Federer und Alcaraz noch etwas voraus: eine Einzel-Goldmedaille bei den Olympischen Spielen nämlich Agassi in Atlanta 1996, Djokovic 2024 in Paris mit einem Finalsieg gegen Alcaraz; Federer holte 2008 in Peking Gold im Doppel mit Stan Wawrinka und 2012 in London Silber im Einzel).

Das könnte eines der nächsten großen Ziele von Carlos Alcaraz sein, wiewohl die nächsten Sommerspiele ja erst 2028 in los Angeles ausgetragen werden. Davor könnten, neben der Jagd auf weitere Grand-Slam-Titel ja auch noch die beiden anderen Leerstellen in der jetzt schon fantastischen Karriere von Alcaraz geschlossen werden: nämlich mit Turniersiegen beim 1000er in Kanada und dann im Herbst auch bei jenem in Shanghai.

Der nächste Kandidat, der in den elitären Club von Agassi, Alcaraz, Federer und Djokovic aufgenommen werden könnte, ist ja Jannik Sinner. Dazu müsste der Südtiroler „nur“ den Titel bei den French Open holen.