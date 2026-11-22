ATP Finals live: Alexander Zverev vs. Carlos Alcaraz im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev und Carlos Alcaraz spielen heute im Finale der ATP Finals 2026 um den letzten großen Einzeltitel des Jahres. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 22.11.2026, 18:10 Uhr
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Live Ticker
Das Warm-Up ist beendet...
...und damit geht es gleich los mit dem Endspiel zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. Wir wünschen viel Spaß mit dem Showdown am Ende der Saison 2026.
13 Matches...
...hat Carlos Alcaraz zuletzt am Stück gewonnen. Der Spanier ist also in absoluter Topform. Beim Masters in Paris gewann Alcaraz zuletzt den Titel. Auch in Wien triumphierte der 23-Jährige.
Die beiden Gladiatoren...
...sind in der Einspielphase. Alexander Zverev wird das Match mit Aufschlag eröffnen. Carlos Alcaraz hat sich in der Vorbereitung am heutigen Tag besonders dem Service gewidmet. Der dürfte auf beiden Seiten heute die entscheidende Waffe auf dem Hardcourt sein.
Carlos Alcaraz...
...betritt zuerst den Court in der Inalpi Arena. Anschließend folgt Alexander Zverev. Das Prozedere ist auch im letzten ATP-Match der Saison wie üblich. Coin Toss am Netz, fünf Minuten Warm-Up und dann geht es los mit dem Endspiel der ATP Finals 2026. Die Vorfreude ist riesig.
Die Halle in Turin...
...ist bisauf den letzten Platz gefüllt. Die Fans erwarten die beiden Gladiatoren bereits zum finalen Clash. Die italienische Hymne läuft. Danach folgen die Spieler.
Carlos Alcaraz hingegen…
…wartet noch auf seine Titelpremiere bei den ATP Finals. Im
vergangenen Jahr stand der Weltranglistendritte erstmals im Endspiel, musste
sich dort jedoch Jannik Sinner beugen. Heute gibt es die erneute Chance auf den
noch fehlenden Titel.
In den Jahren 2018 und 2021…
...konnte Alexander Zverev die ATP Finals gewinnen. Heute
Abend könnte der dritte Triumph beim Saisonabschluss folgen und der
Weltranglistenerste damit sein herausragendes Jahr krönen. Es wäre gleichzeitig
ein Statement gegenüber der Konkurrenz.
Während Alexander Zverev…
…im Halbfinale am Samstag Daniil Medvedev glatt in zwei
Sätzen besiegen konnte, setzte sich Carlos Alcaraz im Tiebreak des dritten Satzes
gegen Ben Shelton durch.
Im direkten Vergleich…
…liegt Carlos Alcaraz gegen Alexander Zverev mit 7:6 in
Führung. Das letzte direkte Duell gab es zu Beginn des Jahres bei den
Australian Open. Im Halbfinale gewann der Spanier nach fünf packenden Sätzen.
Herzlich willkommen...
...zum Endspiel der ATP Finals 2026 aus der Inalpi Arena in Turin. Mit Alexander Zverev gegen Carlos Alcaraz hat der Saisonabschluss der ATP Tour ein tolles letztes Match zu bieten. Der letzte Titel der Saison wird ab 18 Uhr vergeben.
Es wird erst die zweite Begegnung zwischen Zverev und Alcaraz in dieser Saison werden: Die erste endete nach einer Spielzeit von 5:27 Stunden im Halbfinale der Australian Open zugunsten von Alcaraz.
Insgesamt steht die 14. Begegnung der beiden an. Im Head-to-Head hat Carlos Alcaraz die Nase knapp mit 7:6-Siegen vorne.
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Zverev vs. Alcaraz - hier gibt es einen Liveticker
Das Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz gibt es ab 18 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Tableau in Turin