ATP Finals live: Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Daniil Medvedev treffen im zweiten Halbfinale der ATP Finals 2026 in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 22:16 Uhr

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Live Ticker Aktualisieren Verabschiedung Wir dürfen uns an dieser Stelle für das Interesse an unserem Ticker bedanken. Bis dann, bleibt am Ball! Von den ... ... Knöchelproblemen, die Zverev in seiner Partie gegen Arthur Fils geplagt hatten, war indes nichts mehr zu sehen. Auch das ist vor dem Traumfinale gegen Alcaraz eine wichtige Nachricht. Fazit Vor allem bei eigenem Aufschlag präsentierte sich Zverev unantastbar. Der Weltranglistenerste ließ keinen einzigen Breakball zu - und war in den entscheidenden Momenten der bessere Spieler. Damit haben ... ... die ATP Finals in Turin ihr Traumfinale. Alexander Zverev trifft am morgigen Sonntag um 18 Uhr auf Carlos Alcaraz. Zverev vs. Medvedev 7:6 (0), 6:4 Zverev streut in diesem Game zwei Doppelfehler ein, lässt sich von diesen aber nicht beirren und verwertet nach einem Rückhandfehler Medvedevs seinen ersten Matchball. Der Deutsche steht im Endspiel der ATP Finals 2026! Zverev vs. Medvedev 7:6 (0), 5:4 Medvedev, der in diesem Game auf der Einstandseite eine äußerst ungewöhnliche Aufschlagsposition nahe der Doppellinie einnimmt, zwingt Zverev zum Ausservieren. Zverev vs. Medvedev 7:6 (0), 5:3 Zverev befreit sich bei 15:30 mit starker Defensivarbeit und findet anschließend einen guten Aufschlag. Per Volley-Winner geht's zum 5:3. Zverev vs. Medvedev 7:6 (0), 4:3 Mit einem tollen Stopp zum 15:15 beschließt Medvedev den bislang besten Punkt des Matches. Zverev antwortet mit einem brillanten Rückhandwinner und kommt nach einem Vorhandfehler Medvedevs zu den ersten Breakchancen im gesamten Match. Die erste lässt der Deutsche noch liegen, die zweite sitzt dank eines Doppelfehlers des Russen. Zverev vs. Medvedev 7:6 (0), 3:3 Zverev legt mit drei Assen los, ehe Medvedev nach zwei Winnern und einem Vorhandfehler des Deutschen plötzlich am ersten Breakball schnuppert. Mit zwei schnellen Punktgewinnen macht Zverev aber jegliche Hoffnung des Russen zunichte. Zverev vs. Medvedev 7:6 (0), 2:3 Das kennen wir bereits: Medvedev hält ohne Probleme. Zverev vs. Medvedev 7:6 (0), 2:2 Gleiches gilt freilich auch für Medvedev. Zverev streut zwei Asse ein und gleicht problemlos zum 2:2 aus. Zverev vs. Medvedev 7:6 (0), 1:2 Von einem Break ist Zverev weiterhin meilenweit entfernt. Wieder gibt Medvedev in seinem Aufschlagspiel keinen Punkt ab. Zverev vs. Medvedev 7:6 (0), 1:1 Medvedev positioniert sich bei Zverevs erstem Aufschlag nun noch ein Stück weiter hinten. Zumindest in diesem Game ist das nicht von Erfolg gekrönt, der Weltranglistenerste hält zu 30. Zverev vs. Medvedev 7:6 (0), 0:1 Zverev eröffnet den zweiten Satz mit einem herausragenden Netzangriff, hat anschließend aber keinen Zugriff mehr. Medvedev bringt sein Aufschlagspiel durch. Zwischenfazit So kurios kann es im Tennissport manchmal laufen. Bis zum Tiebreak agierten beide Spieler bei eigenem Aufschlag hochsouverän, ehe Medvedev im ungünstigen Moment nachließ. Auf der anderen Seite zeigte Zverev im Tiebreak eine hochkonzentrierte Leistung. Zverev vs. Medvedev 7:6 (0) Schöner kann man einen Satz nicht beenden! Zverev packt einen sensationellen Vorhand-Passierball aus und sichert sich den Tiebreak ohne Punktverlust. Zverev vs. Medvedev 6:6 (6:0) Medvedev patzt mit der Rückhand. Zverev vs. Medvedev 6:6 (5:0) Servicewinner Zverev. Medvedev legt eine Vorhand neben die Linie. Zverev vs. Medvedev 6:6 (3:0) Zverev greift an, Medvedev legt den Passierball knapp neben die Linie.

Das nächste Minibreak: Medvedev lässt eine einfache Vorhand aus dem Halbfeld liegen. Zverev vs. Medvedev 6:6 (1:0) Zverev eröffnet mit einem Ass. Zverev vs. Medvedev 6:6 Von diesem Wunder ist Zverev dann doch recht weit entfernt. Medvedev serviert weiterhin stark und erzwingt zu 15 den Tiebreak. Zverev vs. Medvedev 6:5 Zverev ist zumindest im Tiebreak. Und angesichts des bisherigen Matchverlaufs würde es schon fast einem Wunder gleichen, sollte es nach dem Seitenwechsel nicht zu diesem kommen. Zverev vs. Medvedev 5:5 Während Zverev seine Probleme mit der Shot-Clock-Anzeige hat, spielt Medvedev seinen Stiefel humorlos runter. Zu Null bringt der Russe sein Aufschlagspiel durch. Zverev vs. Medvedev 5:4 Zverev gibt den ersten Punkt nach einem Fehler ab, serviert in weiterer Folge aber herausragend und geht erneut in Führung. Zverev vs. Medvedev 4:4 Von der Grundlinie unterlaufen Zverev nach wie vor einige Fehler. Dementsprechend ist für den Deutschen auch in diesem Returnspiel nichts zu holen. Zverev vs. Medvedev 4:3 Mit seinem sechsten Ass holt sich Zverev zwei Spielbälle. Dank eines weiteren freien Punkts bringt der Branchenrpimus auch dieses Aufschlagspiel ohne Mühe durch. Zverev vs. Medvedev 3:3 In den Rückhand-Rallies hat Medvedev bislang die Nase vorne. Und auch der Aufschlag des Russen läuft hervorragend. Per Ass geht's zum 3:3. Zverev vs. Medvedev 3:2 Eines wird in der Frühphase des Matches - wenig überraschend - ersichtlich: Der erste Aufschlag ist für beide Spieler von eminenter Bedeutung. Zverev streut zwar seinen ersten Doppelfehler ein, lässt aber neuerlich nichts anbrennen. Zverev vs. Medvedev 2:2 Medvedev hat diesmal ebenfalls keine Probleme und gleicht ohne Punktverlust aus. Zverev vs. Medvedev 2:1 Zverev scheint seinen Rhythmus bei eigenem Aufschlag gefunden zu haben. Nach nur etwas mehr als einer Minute hält der Weltranglistenerste zum 2:1. Zverev vs. Medvedev 1:1 Auch Medvedev muss für seinen ersten Gamegewinn hart arbeiten. Nach 15:30-Rückstand holt der Russe drei Punkte am Stück, den letzten mit einem Servicewinner. Zverev vs. Medvedev 1:0 Beide Spieler legen ziemlich fehlerbehaftet los. Zverev muss gleich einmal über Einstand, bringt sein Servicegame aber ohne Abwehr eines Breakballs durch. Den Spielball verwandelt der Deutsche per Ass. Nun kann ... ... es auch schon losgehen. Zverev eröffnet mit Aufschlag. Viel Spaß! Der erste ... ... Finalist steht bereits seit einigen Stunden fest und heißt wenig überraschend Carlos Alcaraz. Gegen Ben Shelton musste der Spanier allerdings bis zum Tiebreak des dritten Satzes kämpfen. Gegen ein ähnliches Spektakel hätten wir jedenfalls auch im zweiten Halbfinale nichts einzuwenden ... Medvedev ... ... hat die Platzwahl gewonnen und sich für Rückschlag entschieden. Die Protagonisten ... ... betreten in diesem Moment auch schon den Platz. Zuerst Medvedev, dann Zverev - wie es sich gehört. Im Head to Head ... ... liegt Medvedev relativ klar mit 14:8 in Front. Das bislang letzte Duell ging allerdings an Zverev, 2025 gewann er im Viertelfinale von Paris in drei engen Sätzen. Medvedev ... ... musste indes lange um sein Halbfinalticket zittern. Nach seiner klaren Zweisatzniederlage gegen Carlos Alcaraz im zweiten Gruppenmatch machte der Russe erst am gestrigen Abend mit dem 6:3 und 6:4-Erfolg über Frances Tiafoe alles klar. Zverev ... ... wusste in Turin bislang auf ganzer Linie zu überzeugen. In der Gruppenphase gab der zweifache Major-Champion keinen einzigen Satz ab. Nach seinem letzten Match gegen Arthur Fils klagte er allerdings über Beschwerden am Knöchel. Nun liegt es ... ... also an Alexander Zverev, die deutsche Fahne in Turin hochzuhalten. Der Weltranglistenerste ist in seiner Partie gegen Daniil Medvedev leichter Favorit. Soeben ... ... ging in der Inalpi Arena das zweite Doppel-Halbfinale zu Ende, mit einem aus deutscher Sicht bitteren Ausgang: Kevin Krawietz und Tim Pütz verloren gegen die Franzosen Théo Arribagé und Albano Olivetti mit 6:7 (4), 7:6 (6) und 10:12. Im packenden Match-Tiebreak vergaben Krawietz und Pütz drei Matchbälle am Stück. Begrüßung Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Halbfinalpartie zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev.

© Getty Images Daniil Medvedev und Alexander Zverev im vergangenen Jahr in Paris

Es wird bereits die 23. Begegnung zwischen Daniil Medvedev und Alexander Zverev werden, allerdings liegt die letzt bereits etwas mehr als ein Jahr zurück: Anfang November 2025 hatte sich Zverev in Paris im Tiebreak des dritten Satzes durchgesetzt.

Im Head-to-Head hat allerdings Medvedev die Nase vorne. Und das ziemlich eindeutig mit 14 Siegen bei acht Niederlagen.

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Zverev vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Tableau in Turin