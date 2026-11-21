ATP Finals live: Carlos Alcaraz vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Ben Shelton treffen im ersten Halbfinale bei den ATP Finals 2026 in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 16:47 Uhr

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Live Ticker Aktualisieren Für den Nachmittag sagen wir ... ... servus, ciao, baba. Bis gleich bei Sascha und Meddy. Morgen geht es ... ... nun entweder gegen Alexander Zverev oder wie schon der Gruppenphase gegen Daniil Medvedev. Die beiden treffen heute um 20:30 Uhr aufeinander. Wir werden dabei sein. Hoffentlich Ihr auch! Fazit III Wow. That escalated quickly. Ben eröffnet das Tiebreak mit einem Ass - und riskiert dann in zwei Situation zu viel. Das reicht Carlos schon, um wie im vergangenen Jahr ins Endspiel von Turin einzuziehen. Von einer möglichen Verletzung war - zum Glück - nichts zu sehen! Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 6:7 (1) 1:0 Ass Ben 1:1 Aufschlagwinner Carlos 1:2 Ass Carlos 1:3 Vorhandfehler Ben 1:4 Volleyfehler Ben 1:5 Vorhandwinner Carlos 1:6 Ass Carlos 1:7 Returnwinner Carlos

Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 6:6 Nun, gut: Da ist das Tiebreak, das wir uns alle verdient haben. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 6:5 Ben bleibt im ersten Ballwechsel mit zwei starken Volleys erfolgreich, der nachfolgende Doppelfehler fällt indes deutlich aus. Die beiden nächsten Punkte werden geteilt - 30 alle. den Spielball holt sich Shelton mit einer ganz starken Serve-Volley-Smash-Variante. Und mit einem Vorhand-Schwinger bringt sich Ben schon mal ins Tiebreak. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 5:5 Die zwei Asse nimmt Carlos zu Beginn dieses Spiels gerne. Dann hilft Ben mit einem schwachen Vorhandreturn. Und einem noch schwächerem Vorhand-Passierball. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 5:4 Drei dominante Aufschläge von Ben bringen ihn ein Spiel entfernt von einer Finalteilnahme. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 4:4 Carlos macht den Rückhandfehler zum 0:15, bessert das mit eben jener Rückhand aus. Aber der Doppelfehler zum 15:30 bringt ihn wieder in die Defensive. Umso mehr muss sich Ben ärgern, wie er den Punkt zum 30 beide versemmelt. Carlos goutiert dies und serviert ein Ass. Und gleicht aus. Wir haben also einen Satz, der nicht mit 6:3 für einen der beiden enden wird ... Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 4:3 Ben steigt mit einem Ass ein. Carlos gewinnt den unterhaltsamen Ballwechsel zum 15 alle mit einem Volley. Dann misslingt Ben ein geschwungener Rückhand-Volley. Er bessert diesen Fauxpas aber mit einem One-Two-Punch souverän zum 30:30 aus. Beim Volleystopp, der den Spielball bringt, applaudiert sogar Alcaraz. Das hätte spannend werden können für Shelton. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 3:3 Carlos gewinnt den zweiten Punkt mit einer Vorhand Inside-out, die haben wir heute auch schon im Aus gesehen. Das war nun wirklich ein Ausgleich im Eilzugstempo. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 3:2 Der Vorhandfehler zum 40:15 ärgert Carlos sichtlich. Ben nimmt diesen dagegen gerne. Und serviert sich sicher wieder in Führung. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 2:2 Carlos bis zum 40:0 sehr souverän, den letzten Ball in diesem Spiel klopft Ben einfach mal angstfrei Richtung Bande. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 2:1 Bei 30:15 packt Ben nach längerer Zeit mal wieder ein Ass aus, davor hat es tatsächlich zwei längere Ballwechsel gegeben. Und Shelton legt wieder vor. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 1:1 Vorhandfehler von Carlos, dann noch ein Doppler: 0:30! Beim nächsten Punkt reagiert Alcaraz bei einem Volley knapp vor der Grundlinie goldrichtig, die übrigen drei Ballwechsel dominiert der Spanier. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6, 1:0 Guter Start für Ben, der nur beim allerersten Ballwechsel leichte Probleme hat. Da künstelt Carlos aber einen Ball ins seitliche Aus. Fazit II Nicht nur aus Sicht des Ergebnisses ein Spiegelbild von Satz eins. Diesmal hat eine kurze Unaufmerksamkeit von Ben Shelton gereicht. Zugegeben: Carlos Alcaraz war in seinen Aufschlagspielen souveräner. Das Performance-Rating von 9,5 im Vergleich zu Shelton 8,1 scheint das abzubilden. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:6 Ass. Starker Volley von Carlos. Solider Aufschlag. Schlampigkeitsfehler. Satzausgleich mit dem Rückhand-Passierball. Genau das, was uns der Doktor für diesen herrlichen Samstagnachmittag verschrieben hat. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:5 Carlos eröffnet mit einem erfolgreichen Netzangriff, Ben bietet danach einen Doppler zum 0:30 an. Und zwei Ballwechsel später gibt es die ersten beiden Breakbälle im zweiten Satz. Diesmal beißt Alcaraz zu - weil eine Vorhand von Shelton seitlich ins Aus geht. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:4 Ben prügelt den Return zum 30 alle longline ins Feld. Aber Carlos zuckt nicht, legt zwei ordentliche Aufschläge auf, gewinnt das wie so oft nicht ominöse siebente Spiel. Shelton - Alcaraz 6:3, 3:3 Game on. Nach dem kurzen Lapsus im letzten Aufschlagspiel ist Ben wieder souverän zurück. Shelton - Alcaraz 6:3, 2:3 Carlos spürt sich gerade ganz gut. Was sich nicht zuletzt beim Rückhand-Cross-Schuss zum Spielgewinn zeigt. Kein Punkt für Rückschläger Ben. Shelton - Alcaraz 6:3, 2:2 Bei 15:0 holt sich Carlos Ben ans Netz - und das aus seiner Sicht erfolgreich. Bei 40:15 hat Ben den Ausgleich schon auf dem Schläger, entscheidet sich beim Volley aber für die falsche Ecke. Nach einem Vorhandwinner von Alcaraz geht es über Einstand. Ben bleibt stabil Shelton - Alcaraz 6:3, 1:2 Bis zum 40:0 geht es geschmeidig für Carlos. Dann stört die Netzkante beim Volley. Aber Alcaraz geht wieder in Führung. Shelton - Alcaraz 6:3, 1:1 Wichtiger Spielbeginn für Ben, der jetzt das Momentum weiter reiten möchte. Eine kleine Chance für Carlos zum Einstand war da. Shelton - Alcaraz 6:3, 0:1 Bei 15:15 verteidigt Ben prächtig, bis Carlos die Nerven verliert und eine Rückhand seitlich ins Aus haut. Aber das sist auch schon alles, was Alcaraz anbietet. Der Spielgewinn kommt mit dem Vorhand-Volley-Stopp. Fazit I Ja, Ben Shelton hat sehr stark gespielt. Aber natürlich hat ihm Carlos Alcaraz das entscheidende Break auch auf dem Silbertablett serviert. Das darf Carlitos im zweiten Akt nicht mehr passieren - no, na ... Shelton - Alcaraz 6:3 Sehr souverän, wie Ben das jetzt hier aussortiert hat. Nach nur 31 Minuten ist die halbe Finalmiete eingefahren. Shelton - Alcaraz 5:3 Carlos findet ein bisschen seine Range. Aber natürlich war dieses Spiel für Ben nicht wichtig. Shelton - Alcaraz 5:2 Der Punkt zum 15:30 ist der bislang beste des Returnspielers Alcaraz, dann legt Ben eine Vorhand ins Netz. Zwei Chancen zum Rebreak. Shelton währt mit zweimal Serve-and-Volley ab. Die folgenden zwei Punkte spielt Ben brillant. Shelton - Alcaraz 4:2 Carlos bekommt mal ein einfaches Aufschlagspiel. Aber braucht natürlich ehebaldigste ein Break. Shelton - Alcaraz 4:1 Ben sehr souverän. Und zwischendurch auch immer wieder mal mit Serbe-and-Volley. Shelton - Alcaraz 3:1 Bei 40:15 baut Ben schon wieder einen brillanten Return ein. Dann haut Carlos eine einfache Vorhand ins Aus. Schon wieder Einstand. Aber Alcaraz schreibt an. Shelton - Alcaraz 3:0 Traumstart für Ben Shelton. Carlos retourniert eigentlich ganz ordentlich, die Bälle landen aber Millimeter im Aus. Shelton - Alcaraz 2:0 Nach dem 30:15 spielt Carlos zwei schlampige Bälle: einen mit der Vorhand, dann mit dem Vorhand-Volley. Es gibt den ersten Breakball. Und Ben schlägt mit einem Zauberreturn gleich zu. Shelton - Alcaraz 1:0 Ben beginnt mit einem Doppler, gleicht mit einem starken Aufschlag zum 15 alle aus. Der Punkt zum 40:15 fällt mit der Vorhand sehr dominant aus. Und ein Ass bringt die Führung. Ben beginnt ... ... und wir sind alle gespannt. Juan Carlos Ferrero ... ... wird gerade interviewt. Das ist aber schon ein, zwei Tage her. Heute wird "Juanki" nicht in der Box seines neuen Schützlings Ben Shelton sitzen. Pfeifen wird die Partie ... ... übrigens Renaud Lichtenstein. One of our favourites. Und das sind die beiden ... ... herrlichen Athleten auch schon auf dem Center Court in der Inalpi Arena eingelaufen. Carlos und das begleitende Einlaufend unterhalten sich prächtig. Ben Shelton ... ... wiederum hat nach seiner Auftaktniederlage gegen Sascha Zverev alles richtig gemacht, zunächst Arthur Fils und dann auch noch Rafael Jodar geschlagen. Für Ben geht es um den ersten Einzug ins Endspiel bei den Finals. Carlos war im vergangenen Jahr schon ebenda. Um dort allerdings gegen Jannik Sinner zu verlieren. Eine der großen ... ... Frage heute: Wie geht es dem linken Oberschenkel von Carlitos? Gestern gegen Flavio Cobolli musste er so gut wie nie zum Sprint ansetzen. Das könnte heute gegen Ben Shelton schon anders aussehen. Halbfinaltag in Turin! Und wir sind für Euch dabei. Mit größter Freude, wie sich von selbst versteht. Auch weil es gleich mit Carlos Alcaraz und Ben Shelton losgeht. Schon wieder, möchte man fast sagen - schließlich habend ie beiden ja gerade erst in Paris das Finale bestritten. Aber da meinen wir natürlich: je mehr Partien zwischen den beiden, umso besser.

© Getty Images Carlos Alcaraz und Ben Shelton zuletzt in Paris

Es wird das dritte Aufeinandertreffen zwischen Alcaraz und Shelton binnen weniger Wochen werden: Bei den US Open konnte sich der US-Amerikaner im Viertelfinale nach einem wahren Epos im Tiebreak des fünften Satzes behaupten, zuletzt in Paris revanchierte sich Alcaraz im Endspiel.

In der Gruppenphase ließ Alcaraz nichts anbrennen, gewann all seine drei Matches. Allerdings bereitet der dick bandagierte linke Oberschenkel dem Spanier Sorgen. Shelton konnte nach der Auftaktniederlage gegen Alexander Zverev die beiden folgenden Spiele gegen Arthur Fils und Rafael Jodar für sich entscheiden.

Alcaraz vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Ben Shelton gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Tableau in Turin