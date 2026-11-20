ATP Finals: Rafael Jodar - Drei Niederlagen, aber kein Grund zum Frust

Rafael Jodar konnte bei seinem Debüt bei den ATP Finals kein Match gewinnen. Die Saison 2026 auf der ATP-Tour war für den 20-jährigen Spanier dennoch außergewöhnlich gut.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.11.2026, 20:08 Uhr

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© Getty Images Rafael Jodar bei den ATP Finals in Turin

Alexander Zverev hat in Wien ja gemeint, dass es ihm ganz gut passen würde, wenn Deutschland die beste Nummer zwei bei der Finalrunde des Davis Cups 2026 an den Start bringen würde. So hat es Zverev formuliert, als er davon erfuhr, dass Jan-Lennard Struff in Basel gegen Novak Djokovic gewonnen hatte. In der damaligen Momentaufnahme mag die Hoffnung von Zverev sogar berechtigt gewesen sein, mit Blick auf das ganze Tennisjahr 2026 sind es aber natürlich die Spanier, die mit Rafael Jodar den besten Wing Man zur Nummer eins haben sollten (wenn man davon ausgeht dass Carlos Alcaraz tatsächlich startet).

Nun ist die Saison auf der ATP-Tour für Jodar gestern mit der Niederlage gegen Ben Shelton zu Ende gegangen. Eine Spielzeit, die der 20-Jährige als Nummer 165 der Welt beim Challenger in Canberra begonnen hatte, und die er unter den zehn besten Spielern der Welt abschließen wird.

Das ist absolut bemerkenswert. Ebenso wie das kleine Detail der Besetzung der Box: Während alle Spieler bei den ATP Finals (und die meisten Topprofis) auf der Tour mit erstaunlich großer Folgschaft reisen, sitzt in der Ecke von Rafael Jodar nur dessen Vater, der ebenfalls auf den Namen Rafael hört. Zustände, wie sie der geneigte Tennisfreund auch aus der Familie Zverev kennt.

Jodar mit einer Woche Pause vor dem Davis Cup

Dass es beim Saisonabschluss keinen Matchsieg mehr gab, lag an verschiedenen Faktoren: Alexander Zverev hatte zum Auftakt einfach in allen Belangen die besseren Möglichkeiten, schließlich ist er ja die Nummer eins der Welt. Gegen Arthur Fils hatte Rafael Jodar ab Mitte des zweiten Satzes körperliche Probleme. Gegen Ben Shelton fehlte vor allem im ersten Durchgang auch ein bisschen Spielglück. Interessant aber da: Im Publikum erfreute sich Jodar größeren Zuspruchs als der Amerikaner. Und das als Newcomer.

Jetzt hat Rafael Jodar eine ganze Woche lang Zeit, seine Batterien ein letztes Mal 2026 aufzuladen. Die Spanier bestreiten ihr Viertelfinale am kommenden Donnerstag in Bologna gegen Österreich, etatmäßiger Gegner von Jodar wäre dann Lukas Neumayer. Sollten sich die favorisierten Spanier gegen das Team von Jürgen Melzer durchsetzen, dann könnte es in der Vorschlussrunde zum Showdown mit Deutschland und damit auch mit Jan-Lennard Struff kommen. Da würde Alexander Zverev dann live erfahren, ob er tatsächlich auf die beste Nummer zwei im Feld vertrauen kann.