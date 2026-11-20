ATP Finals live: Daniil Medvedev vs. Frances Tiafoe im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Frances Tiafoe spielen im direkten Duell den letzten Halbfinalplatz bei den ATP Finals 2026 in Turin aus. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.11.2026, 05:29 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe und Daniil Medvedev zuletzt bei den US Open 2026

Der Sieger kommt weiter, der Verliere fährt nach Hause. So kennt man das ja von „regulären“ ATP-Turnieren. Genau das ist aber auch die Ausgangssituation vor dem Match zwischen Frances Tiafoe und Daniil Medvedev am Freitagabend in Turin. Denn beide haben Flavio Cobolli besiegt, gegen Carlos Alcaraz aber verloren.

Im Head-to Head der beiden führt Medvedev mit 6:2-Siegen, die bislang jüngste Partie ging allerdings an Tiafoe. Und zwar im Achtelfinale der US Open vor ein paar Wochen in Flushing Meadows.

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Tiafoe vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Frances Tiafoe gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Tableau in Turin