ATP Finals 2026 LIVE: Alexander Zverev vs. Arthur Fils im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im dritten Match der ATP Finals 2026 in Turin auf Arthur Fils. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 13:41 Uhr

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© Getty Images Im letzten Vorrunden-Match trifft Alexander Zverev (l.) in der Gruppe John McEnroe auf den Franzosen Arthur Fils (r.).

Entspannt kann Alexander Zverev sein letzten Vorrunden-Match in der Gruppe JohnMcEnroe gegen Arthur Fils angehen, schließlich hat sich der Hamburger mit Zweisatz-Erfolgen gegen den Spanier Rafael Jodar und Ben Shelton aus den USA bereits vorzeitig für das Halbfinale qualifiziert. Dennoch wird der 29-Jährige gerne die zusätzlichen Weltranglistenpunkte für einen Erfolg gegen den Franzosen mitnehmen.

Als Neo-Weltranglistenerster geht der deutsche Davis-Cup-Spieler logischerweise favorisiert in die Begegnung. Doch trotz positiver Bilanz im direkten Vergleich musste sich Zverev seinem 22-jährigen Gegner in sieben Matches auch zweimal geschlagen geben. Die letzten beiden Partien gingen jedoch an den zweifachen Grand-Slam-Champion.

Zverev gegen Fils - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Arthur Fils gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Tableau in Turin 2026