ATP Finals: Tiafoe schmeißt Cobolli raus - und fixiert Endspiel gegen Medvedev

France Tiafoe hat mit einem 7:6 (6) und 6:0 gegen Flavio Cobolli seine Chance auf einen Einzug ins Halbfinale bei den ATP Finals 2026 in Turin gewahrt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 22:21 Uhr

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© Getty Images Frances Tiafoe hat am Freitag ein Endspiel gegen Daniil Medvedev

Die Wahrscheinlichkeit, dass es auch 2026 einen italienischen Sieger bei den ATP Finals in Turin geben wird, war nach dem vorzeitigen Saisonende von Jannik Sinner ohnehin nicht besonders groß. Nach dem 7:6 (6) und 6:0 von Frances Tiafoe gegen Flavio Cobolli am Mittwochabend steht nun aber shon nach zwei Gruppenspielen fest: Für den einzigen Lokalmatador war es das. Wie übrigens auch für Simone Bolelli und Andrea Vavassori im Doppel.

Frances Tiafoe dagegen darf bei seiner Premiere bei den Finals auf den Halbfinal-Einzug hoffen. Dazu muss er am Freitag die Partie gegen Daniil Medvedev gewinnen. Beide Spieler haben ja gegen Carlos Alcaraz verloren, der nach dem Sieg von Tiafoe schon fix in der Vorschlussrunde steht.

Alcaraz lässt Medvedev keine Chance

Dabei hatte Cobolli einen Blitzstart hingelegt, Tiafoe gleich dessen erstes Aufschlagspiel abgenommen. Aber der US-Amerikaner behielt die Ruhe, vor allem auch im Tiebreak, in dem Tiafoe zwei Satzbälle abwehren konnte. Im zweiten Satz lief dann alles in Richtung von “Big Foe”.

Im ersten Einzel-Match des Tages hatte sich Carlos Alcaraz ja gegen Daniil Medvedev sicher mit 6:2 und 6.4 durchgesetzt. Und Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen nach dem Erfolg gegen Marcel Granollers und Horacio Zeballos ebenfalls schon unter den letzten vier Paaren.

Hier das Tableau in Turin