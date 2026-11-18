Auch Woltemade begeistert: Zverev im Halbfinale und "voll da"

Alexander Zverev stürmt ins Halbfinale von Turin und nimmt sich danach Zeit für einen DFB-Star. Der Weltranglistenerste nähert sich seinem Topniveau.

von SID

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 15:52 Uhr

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© Getty Images Nach seinem glatten Zweisatz-Erfolg gegen Ben Shelton konnte sich Alexander Zverev in Turin noch Zeit für den deutschen Juve-Spieler Nick Woltemade nehmen.

Das Juventus-Trikot von Nick Woltemade nahm Alexander Zverev als Belohnung für den Halbfinaleinzug gerne an, bei der Einladung für ein Heimspiel am Sonntag musste der Tennisstar den Fußball-Nationalspieler im launigen Plausch aber vertrösten. Schließlich hat der Weltranglistenerste in Woltemades Wahlheimat Turin am Wochenende Besseres vor - und zwar die Jagd nach seinem dritten Titel bei den ATP Finals.

Dass Zverev mit dem DFB-Stürmer überhaupt so gelöst über das italienische Wetter, die Premier League und den FC Bayern quatschen wollte, lag auch an seinem zweiten Statement-Sieg kurz zuvor. Beim 6:2, 7:6 (7:4) ließ er seinem Lieblingsgegner Ben Shelton (USA) in der Neuauflage des US-Open-Endspiels phasenweise keine Chance und sicherte sich vorzeitig seinen Platz unter den Top vier in Turin. Beim Saisonabschluss der acht Jahresbesten nähert sich Zverev pünktlich zur heißen Phase wieder seinem Topniveau.

Er habe in den letzten Wochen "sehr viel an Energie verloren", weil er viele große Ziele hatte, sagte Zverev, "und dann geht schon das Adrenalin aus dem Körper. Das hier ist eines der größten Turniere der Welt. Du bist wieder voll da und konzentriert - und so fühle ich mich auch", sagte der gut gelaunte Hamburger, der sich schon einen Blick in Richtung Samstag erlaubte.

Im Halbfinale von jedem Turnier gebe es "keine einfachen Gegner", betonte Zverev, der im letzten Gruppenspiel gegen den Franzosen Arthur Fils am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky) den Gruppensieg perfekt machen will. Damit könnte er eventuell dem spanischen Ausnahmekönner Carlos Alcaraz zunächst aus dem Weg gehen. Aber auch der Russe Daniil Medwedew, einer von Zverevs Angstgegnern, wäre ein sehr unbequemer Kontrahent im Kampf um das Endspiel.

So oder so: Die Form und die Laune stimmen beim deutschen Tennisstar. In den Katakomben der Inalpi Arena lobte er Jürgen Klopp für dessen Arbeit mit der DFB-Elf überschwänglich. Mit Woltemade und weiteren Spielern der Serie A plauderte er locker und posierte für Fotos. Zverev war mit sich und seiner Leistung im Reinen.

Gegen Shelton wies er dabei dank seiner Aufschlagstärke einmal mehr seine Titelform nach, von den vergangenen 50 Spielen gegen Linkshänder hat der 29-Jährige nun 49 gewonnen. Seinen ersten Matchball verwandelte er mit einem sensationellen Passierball, danach breitete er die Arme aus und tippte sich auf die Brust - das Selbstvertrauen beim zweimaligen Grand-Slam-Sieger ist am Ende einer Traumsaison riesig.

Dass er nach den Major-Triumphen in Paris und New York auch zu Recht an der Spitze der Weltrangliste steht, will Zverev nun am Wochenende in Turin nachweisen. Für eine Titelchance im Finale würde er liebend gerne auch das Juventus-Heimspiel am Sonntagmittag sausen lassen.

Hier die Ergebnisse der ATP Finals in Turin