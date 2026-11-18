ATP Finals 2026: Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev treffen heute bei den ATP Finals 2026 in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW, sowie in unserem Matchtracker..

von redaktion

zuletzt bearbeitet: 18.11.2026, 11:06 Uhr

Match Tracker wird geladen … Der Match Tracker konnte nicht geladen werden.

Wer gewinnt? 18+ | MGA | Verantwortungs-

bewusst wetten. 18+ | Lizenziert (Whitelist) | Suchtrisiko | Hilfe unter buwei.de | Sportwetten

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Live Ticker Aktualisieren

© Getty Images Daniil Medvedev (li.) und Carlos Alcaraz (re.)

Carlos Alcaraz gilt nach seinem Sieg über Frances Tiafoe weiterhin als der große Favorit auf den Titel der ATP FInals 2026. Für Daniil Medvedev geht es darum, an seine früheren Erfolge bei den Finals anzuknüpfen.

Im Head-to-Head hat Alcaraz mit 7:3 die Nase vorne. Zuletzt schlug der Spanier den Russen im Halbfinale von Wien mit 6:4, 7:6.

Alcaraz vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Matchtracker.

Hier das Tableau in Turin