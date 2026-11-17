ATP Finals 2026 live: Alexander Zverev vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im zweiten Match der ATP Finals 2026 in Turin auf Ben Shelton. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.11.2026, 12:58 Uhr

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© Getty Images Nach 2025 treffen Ben Shelton und Alexander Zverev auch in diesem Jahr bei den ATP Finals aufeinander.

Nachdem sich Alexander Zverev am Sonntag mit einem starken Auftritt gegen Rafael Jodar einen verdienten Zweisatzerfolg sichern konnte, musste Ben Shelton gegen Arthur Fils über drei Sätze gehen. Es war der erste Sieg für Ben Shelton bei den ATP Finals in der Karriere des US-Amerikaners, der mit viel Selbstvertrauen gegen Zverev vorgehen wird.

Doch der Weltranglistenerste ist der klare Favorit. Alle bisherigen sechs direkten Duelle gingen an Zverev, zuletzt im Endspiel der US Open, wo der 29-Jährige seinen zweiten Grand-Slam-Titel feierte. Auch im letzten Jahr trafen Zverev und Shelton bei den ATP Finals aufeinander. Der US-Boy unterlag in zwei Sätzen und schied nach der Gruppenphase mit drei Niederlagen aus.

Zverev gegen Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Ben Shelton gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Tableau in Turin 2026