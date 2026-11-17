ATP Finals 2026 live: Arthur Fils vs. Rafael Jodar im TV, Livestream und Liveticker

Arthur Fils und Rafael Jodar treffen heute bei den ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.11.2026, 14:31 Uhr

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Rafael Jodar und Arthur Fils spielen am Dienstag bei den ATP Finals aufeinander.

Für Arthur Fils und Rafael Jodar geht es am Dienstagnachmittag bereits um alles. Beide Kontrahenten sind bei den ATP Finals in Turin zum Siegen verdammt, denn sowohl der Franzose Fils (gegen Ben Shelton) als auch der junge Spanier Jodar (gegen Alexander Zverev) mussten am Sonntag eine Auftaktniederlage hinnehmen. Der heutige Verlierer wäre damit bereits ausgeschieden

Im direkten Vergleich steht es 2:1 für Rafael Jodar. Die letzte Partie der beiden ereignete sich im Sommer im Viertelfinale des ATP-1000-Masters in Kanada. Jodar gewann in zwei Sätzen, wie auch einige Tage zuvor beim 500er-Event in Washington. Fils siegte dafür im Frühjahr beim Sandplatzevent in Barcelona nach drei Durchgängen.

Fils vs. Jodar - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Arthur Fils und Rafael Jodar gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Tableau in Turin