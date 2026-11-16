ATP Finals 2026 live: Daniil Medvedev vs. Flavio Cobolli im TV, Livestream und Liveticker

Danil Medvedev und Flavio Cobolli treffen heute bei den ATP Finals in Turin aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 21:47 Uhr

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© Getty Images Daniil Medvedev und Flavio Cobolli treffen bei den ATP Finals aufeinander.

Mit Daniil Medvedev startet am heutigen Abend einer der großen Namen der ATP Tour bei den diesjährigen Finals in Turin. Der Russe musste im letzten jahr beim jahresendturnier nach verpasster Qualifikation aussetzen. Der Titelträger von 2020 trifft zum Auftakt auf Finals-Neuling Flavio Cobolli, der das italienische Publikum hinter sich versammeln dürfte.

Im direkten Vergleich steht es 2:1 für Medvedev. Die letzte Partie gewann allerdings Cobolli, der sich im Mai beim Masters in Madrid in drei Sätzen durchsetzen konnte. Das damalige Achtelfinale auf der toten Asche dürfte jedoch kaum ein Indiz für den heutigen Ausgang geben.

Medvedev vs. Cobolli - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Flavio Cobolli gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sk und im Livestream bei WOW.

Hier das Tableau in Turin