ATP Finals: Dreisatzerfolg! Ben Shelton siegt gegen Arthur Fils

Ben Shelton hat bei den ATP Finals einen Auftaktsieg gefeiert. Der US-Amerikaner gewann am Sonntagabend in Turin gegen Arthur Fils mit 6:2, 3:6 und 6:3.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 22:43 Uhr

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© Getty Images Ben Shelton startet erfolgreich in die ATP Finals 2026.

Hier gibt es das Match Re-Live im Ticker

Starker Auftritt von Ben Shelton am Sonntagabend bei den ATP Finals gegen Premieren-Teilnehmer Arthur Fils. Der US-Amerikaner siegte gegen einen gutaufgelegten Franzosen und darf sich über eine Premiere bei den ATP Finals freuen.

Im dritten Spiel des ersten Satzes zeigte Arthur Fils seine Nervenstärke. Shelton war nahe am Break, doch Fils brachte sein Spiel nach vier abgewehrten Breakchancen des Gegners durch. Doch belohnen sich sich der Franzose nicht, der den ersten Durchgang deutlich abgeben musste, nachdem die folgenden fünf Aufschlagspiele allesamt an Shelton gingen.

Doch Arthur Fils ließ sich davon nicht beeindrucken und begeisterte im zweiten satz das Publikum mit einigen tollen Ballwechseln. Der Franzose belohnte sich schließlich mit dem Break zum 5:3 und servierte anschließend zum Satzgewinn. Ben Shelton ließ nochmal kurzzeitig mit einer Breakchance Hoffnung auf einen vorzeitgen Matchgewinn aufkommen, doch Arthur Fils blieb weiterhin standhaft und animierte nach dem finalen Punkt des zweiten Satzes das begeisterte Publikum.

Shelton dominiert im finalen Durchgang

Doch im dritten Satz war dann wieder Ben Shelton der tonangebende Spieler im großen Rund. Mit dem Break zum 2:0 legte der Weltranglistenvierte den Grundstein für den Matcherfolg. Shelton bot seinem Kontrahenten beim Stand von 3:1 zwei Breakchancen an, doch Arthur Fils konnte diese gegen einen hellwachen Gegner nicht verwerten.

Arthur Fils lief trotz guter Vorstellung am Ende einfach die Zeit davon, um nochmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Auch eine letzte Möglichkeit kurz vor Matchende blieb folgenlos. Nach 1:57 Stunde servierte Ben Shelton erfolgreich zum Matchgewinn und darf sich so über seinen ersten Karrieresieg bei den ATP Finals freuen. Im Vorjahr unterlag Shelton bei seiner ersten Teilnahme in den drei Begegnungen und schied nach der Gruppenphase ohne Sieg aus.

Bereits am Nachmittag konnte Alexander Zverev gegen Rafael Jodar einen klaren Sieg feiern. Der Weltranglistenerste trifft im Duell der Auftaktsieger am Dienstag auf Ben Shelton. Für Rafael Jodar und Arthur Fils ist dann im direkten Schlagabtausch jeweils ein Sieg Pflicht, um die Chance auf eine Halbfinalteilnahme bei den ATP Finals zu wahren.

Hier das Tableau in Turin