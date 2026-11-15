ATP Finals: Zverev startet mit souveränem Sieg gegen Jodar

Alexander Zverev ist mit einem 6:4 und 6:4 gegen Rafael Jodar in die ATP Finals 2026 gestartet. Am Dienstag geht es für die Nummer eins der Welt nun entweder gegen Ben Shelton oder Arthur Fils.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 16:00 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev am Sonntag in Turin

Das erste Statement in Turin 2026 hat Alexander Zverev schon beim Einmarsch gesetzt - und zwar ein modisches. Denn da trug die aktuelle Nummer eins der Tenniswelt eine Lederjacke zu Markte, auf der vorne auf der linken Brust die Initialen des gebürtigen Hamburgers und auf dem Rücken eine Nummer eins weithin sichtbar prangten.

Die nächste Ansage kam dann in der Partie gegen Rafael Jodar, die Zverev von Beginn an mit seinem Service dominierte. In den ersten vier Aufschlagspielen verfehlte nur ein erstes Service von Zverev sein Ziel, da stand es nach etwas mehr als einer halben Stunde schon 5:3 für den Favoriten. Weil Jodar im siebenten Spiel ein Break hinnehmen musste.

Dass sich der Spanier wenige Minuten später tatsächlich zwei Chancen zum Comeback erarbeitete, kämm durchaus überraschend. Aber Zverev parierte die späte Attacke mit vier starken Aufschlägen, gewann Durchgang eins nach 40 Minuten.

Zverev entweder gegen Fils oder Shelton

Zverev und Jodar hatten bei den French Open ihr bislang einziges Match gegeneinander gespielt. Da setzte sich Zverev nach einem knappen ersten Satz letztlich problemlos durch.

Im zweiten Akt nun in Turin griff Zverev schon früher an, holte sich den Aufschlag von Jodar zum 2:1. Mit ein bisschen Glück beim Breakball - aber das muss man sich ja auch erarbeiten. Im siebenten Spiel hätte Zverev schon vorzeitig alles klar machen können, ließ aber vor den Augen ehemaliger Weltranglisten-Ersten wie Boris Becker, Stefan edberg, Thomas Muster, Mats Wilander oder Yevgeny Kafelnikov mehrere Breakchancen liegen.

Was aber letztlich keine Auswirkung mehr auf das Endergebnis hatte. Denn diesmal öffnete Alexander Zverev die Tür zum kleinen Comeback nicht mehr. Nach 87 Minuten verwertete Zverev seinen ersten Matchball mit einem Aufschlag durch die Mitte.

Am Dienstag kommt es nun zum Aufeinandertreffen mit dem Sieger der Partie zwischen Ben Shelton und Arthur Fils. Dieses Match ist für den heutigen Sonntag um 20:30 Uhr angesetzt (live bei Sky und WOW).

Hier das Tableau in Turin

