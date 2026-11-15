ATP Finals: Die Titelverteidiger starten mit einem Zittersieg

Harri Heliovaara und Henry Patten haben bei den ATP Finals 2026 den ersten Schritt zur Titelverteidigung genommen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.11.2026, 14:50 Uhr

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© Getty Images Henry Patten und Harri Heliovaara am Sonntag in Turin

Guter Einstand für Harri Heliovaara und Henry Patten. Das finnisch-britische Paar, das im vergangenen Jahr in Turin den Titel holen konnte, besiegte die beiden Brasilianer Rafael Matos und Orlando Luz mit 6:3, 5:7 und 10:4. Luz und Matos haben im Sommer ja die beiden 1000er in Montreal und Cincinnati geholt.

Im zweiten Match der Gruppe “Todd Wodbridge” treffen heute Abend Mate Pavic und Marcelo Arevalo auf Albano Olivetti und Theo Arribage.

Das einzige deutsche Paar bei den Finals steigt morgen ins Geschehen ein. Da treffen Kevin Krawietz und Tim Pütz nämlich um 18 Uhr in einer Wiederauflage des Endspiels bei den US Open auf Christian Harrison und Neal Skupski.