ATP Finals 2026 live: Alexander Zverev vs. Rafael Jodar im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft zum Auftakt der ATP Finals 2026 in Turin auf Rafael Jodar. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 12:57 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev und Rafael Jodar treffen zum zweiten Mal aufeinander

Es wird die zweite Begegnung zwischen Zverev und Jodar werden, die bislang einzige konnte der Deutsche auf dem Weg zum Titel in Roland-Garros letztlich glatt gewinnen. Während man mit einer Teilnahme von Alexander Zverev bei den ATP Finals zwingen rechnen musste, ist eben jene von Rafael Jodar doch eine Überraschung.

Der Spanier dürfte jedenfalls die Auszeichnung zum Aufsteiger des Jahres auf der ATP-Tour einigermaßen sicher haben. Zverev dagegen wird erstmals als Nummer eins der Welt überwintern.

Zverev gegen Jodar - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Rafael Jodar gibt es ab 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Tableau in Turin 2026