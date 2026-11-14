Jannik Sinner – der ziemlich liebste Nicht-Teilnehmer

Aufgrund seiner anhaltenden Knieprobleme musste Jannik Sinner seine Saison bereits vorzeitig beenden und ist deshalb auch nicht bei den ATP Finals in seiner italienischen Heimat am Start. Rein statistisch dürften die acht Teilnehmer den Südtiroler aus sportlicher Sicht nicht gerade vermissen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 14.11.2026, 14:15 Uhr

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© Getty Images Trotz weißer Weste in dieser Saison gegen alle Turin-Teilnehmer kann Jannik Sinner seinen Vorjahres-Titel bei den ATP Finals aus Verletzungsgründen nicht verteidigen.

So ganz ohne persönliche Visite wollte Jannik Sinner die diesjährigen ATP Finals in Turin doch nicht verstreichen lassen. Trotz hochkarätiger Absagen ließ es sich der Südtiroler nicht nehmen, der im Rahmen der Spielerpräsentation eingebetteten ATP-No.1-Gala der bisherigen Weltranglisten-Ersten beizuwohnen. Doch sämtliche aktive Teilnehmer dürften wohl nicht unfroh gewesen sein, dass der 25-Jährige nur den feinen Zwirn und nicht seine sportliche Arbeitskleidung eingepackt hatte.

Denn die Bilanz von Sinner gegen alle für Turin qualifizierten Spieler spricht eine eindeutige Sprache. Keiner der acht Profikollegen konnte den fünffachen Grand-Slam-Champion in dieser Saison in den insgesamt 12 Matches auf dem Court bezwingen. Am ärgsten erwischte es den Hamburger Alexander Zverev, der sich dem 30-fachen Tour-Titelträger in der auslaufenden Spielzeit fünfmal geschlagen geben musste.

Zweimal in dieser Saison kreuzte Daniil Medvedev den Schläger mit Sinner, musste jedoch nach beiden Partien am Netz zur Gratulation ansetzen. Jeweils das einzige Aufeinandertreffen mussten die Spanier Carlos Alcaraz und Rafael Jodar, die beiden US-Amerikaner Ben Shelton und Frances Tiafoe, sowie der Franzose Arthur Fils verloren geben. Optisch scheint der Italiener Flavio Cobolli am besten raus zu sein, dem ein Antreten gegen seinen Landsmann in diesem Jahr erspart blieb. Doch auch die einzig bisherige Auseinandersetzung der beiden Davis-Cup-Sieger auf der Tour konnte Sinner in der vergangenen Saison für sich verbuchen.

Auch in Punkto Trophäenschrank gibt es bei der diesjährigen Auflage der ATP-Finals Entwarnung, schließlich konnte sich der italienische Lokalmatador in den letzten beiden Jahren auch noch den Titel in der Lombardei sichern.

Hier die Gruppen der ATP Finals 2026 aus Turin