"Ready to rumble": Zverevs Hoffnung auf die Revanche gegen Alcaraz

Alexander Zverev oder Carlos Alcaraz? Bei den ATP Finals fokussiert sich viel auf den Weltranglistenersten und den enorm formstarken Rückkehrer. Zverev hat dabei etwas zu beweisen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.11.2026, 11:58 Uhr

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© Getty Images Bei den ATP Finals in Turin möchte Alexander Zverev noch einmal richtig auftrumpfen.

Alexander Zverev und Carlos Alcaraz peitschten sich die Bälle um die Ohren, schenkten sich im packenden Tiebreak des Trainings nichts - und versetzten die Tennisszene damit schon vor dem Start der ATP Finals in Ekstase. "Die Jungs sind 'ready to rumble' - ich kann es kaum erwarten, dass das Turnier endlich losgeht!!" kommentierte Boris Becker bei Instagram ein Trainingsvideo der Turnierfavoriten, die sich am Ende der intensiven Einheit in die Arme fielen.

Noch vor der feierlichen Eröffnung auf dem blauen Teppich an der Piazza San Carlo lieferten Zverev und Alcaraz einen Vorgeschmack darauf, was die Fans in Turin von den Ausnahmekönnern erwarten können. Und für den Weltranglistenersten Zverev steht fest: Er will den Spanier Alcaraz bei der inoffiziellen Weltmeisterschaft erst im Finale am 22. November auf dem Platz wiedersehen - um dann einen letzten Makel in seiner Traumsaison mit zwei Grand-Slam-Titeln korrigieren zu können.

Denn was dem French- und US-Open-Champion 2026 bislang nicht gelang, ist ein Sieg gegen Alcaraz oder Jannik Sinner. Er hoffe, bald wieder gegen "beide anzutreten, was soll ich sonst tun?", sagte Zverev kürzlich genervt im Gespräch mit dem Corriere della Sera, nachdem er mal wieder auf seine zuletzt schwache Bilanz gegen die Dominatoren der vergangenen Jahre angesprochen worden war.

Der Subtext des Interviews: Zverev will sich seinen Sprung auf Platz eins der Weltrangliste berechtigterweise nicht madig reden lassen. Sinner ist verletzt und fehlt in seiner italienischen Heimat - Zverev möchte sich selbst beweisen, dass er zumindest den formstarken Alcaraz schlagen kann. Das einzige Duell in diesem Jahr beider Profis hatte er in einem spektakulären Halbfinale der Australian Open verloren.

Vor der möglichen Kür wartet zunächst die Pflicht in der Gruppenphase. Zum Auftakt trifft Zverev am Sonntagmittag (nicht vor 14.00 Uhr/Sky) auf den spanischen Youngster Rafael Jódar, weitere Kontrahenten sind sein US-Open-Finalgegner Ben Shelton (USA) und der Franzose Arthur Fils.

Doch offensichtlich ist: Wenn Zverev sich in der Inalpi Arena nach 2018 und 2021 zum dritten Mal zum Champion der ATP Finals krönen will, muss er höchstwahrscheinlich am siebenmaligen Grand-Slam-Champion Alcaraz vorbei. Der Spanier hat nach seiner langen Verletzungspause seinen Spielwitz und sein Topniveau wiedergefunden, wie er mit den Triumphen in Wien und Paris nachwies. Und auch der Tiebreak im Training am Donnerstag ging nach 34 (!) gespielten Punkten mit 18:16 an Alcaraz.

Doch Zverev, der zuletzt etwas müde gewirkt hatte, war auf Augenhöhe. Und auch Becker, mit dem Zverev zuletzt öffentlich einen Disput ausgetragen hatte, outete sich in seinem Podcast mit Andrea Petkovic wieder als "größter Fan" des Hamburgers. Die Nummer eins der Welt werde man zudem nicht "zufällig", betonte Becker erneut, "er hat es sich im wahrsten Sinne des Wortes erarbeitet." Nun will Zverev auch den letzten Makel seines Tennisjahres ausmerzen.

Hier die Vorrunden-Gruppen von den ATP Finals in Turin