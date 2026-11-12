ATP Finals 2026: Zverev in einer Gruppe mit Shelton, Fils, Jodar

Alexander Zverev wurde bei den ATP Finals 2026 mit Ben Shelton, Arthur Fils und Rafael Jodar eine Gruppe gelost. Carlos Alcaraz trifft in der Gruppenphase auf Daniil Medvedev, Falvio Cobolli und Frances Tiafoe.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.11.2026, 13:19 Uhr

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Der besondere Charme der ATP Finals liegt ja auch darin, dass eine Niederlage noch nicht gleich das Aus bedeuten muss. In der Gruppenphase wohlgemerkt - im Halbfinale und im Endspiel kann sich keiner einen Patzer leisten, der den letzten großen ATP-Titel des Jahres gewinnen möchte.

So gesehen ist die Zusammenstellung der Gruppen noch nicht ganz entscheidend - allerdings gibt es pro Sieg in der ersten Phase ja neben einem stattlichen Preisgeld auch 200 Punkte für die ATP-Weltrangliste. Und eben die führt man praktischerweise die folgenden zwölf Monate mit.

Alexander Zverev, der erstmals als Weltranglisten-Erster bei den Finals startet, bekommt es in der Vorrunde jedenfalls mit Ben Shelton und den beiden „Rookies“ Arthur Fils und Rafael Jodar zu tun. Carlos Alcaraz, der mutmaßlich größte Konkurrent und frisch gekürte Champion von Paris, hat Daniil Medvedev, Flavio Cobolli und Frances Tiafoe zugelost bekommen.

Kevin Krawietz und Tim Pütz bekommen es übrigens mit den Paaren Harrison/Skupski , Granollers/Zeballos und den Italienern Bolelli/Vavassori zu tun.

Die Gruppenspiele im Einzel und Doppel beginnen an diesem Sonntag. Gespielt wird wie schon in den vergangenen Jahren pro Spieltag in zwei getrennten Sessions mit jeweils einem Einzel und einem Doppel.